Rakušané postavili na hranici lékařský dům, využijí jej i Češi

I na mapě je vidět, jak moc jsou České Velenice odtrhnuté od zbytku jižních Čech. Projevuje se to na složitém zařizování některých služeb včetně těch zdravotnických, což se má nyní zlepšit. Jen pár metrů od hraničního přechodu před časem skončila stavba lékařského domu.

„Samozřejmě to vítáme. Velenice jsou odtržené od zbytku republiky, nejbližší české nemocnice jsou v Českých Budějovicích a Jindřichově Hradci, tedy 60 a 90 kilometrů,“ přiznává místostarosta Pavel Chabiniok.

Lidé z tříapůltisícového města sice mohou využívat služeb nemocnic v sousedním Gmündu, ale některé zdravotnické služby jim stále chybí.



„Místní by tady uvítali především fyzioterapii, za kterou je nutné dojíždět docela daleko. Kromě toho tady chybí gynekologie, dosavadní doktor praxi ukončil, protože to časově nezvládal. Zubaře tu naštěstí máme, toho využívají i Rakušané. Určitě tento projekt považujeme za velký přínos,“ líčí místostarosta.

Zbývá nainstalovat lékařské vybavení

„Budou tam pracovat lékaři specializovaní na oblasti pediatrie, ortopedie, chirurgie či neurologie. Počítáme také s fyzioterapeuty, porodní asistentkou či dietologem,“ počítá Helga Rosenmayerová, starostka Gmündu s více než pěti tisíci obyvateli. Podle ní začne provoz nové služby na podzim.

„V nadcházejících týdnech nainstalujeme lékařské vybavení, všechno ostatní je hotové. Zdravotní středisko by se mělo otevřít v říjnu,“ vzkazuje Rosenmayerová.

Starostka upřesňuje, že bude v domě část doktorů, kteří mají smlouvy se zdravotními pojišťovnami, ale i ti bez nich. Právě to velenické zajímá nejvíc. Místní totiž mají díky pojišťovnám hrazené služby v tamní nemocnici, případné rozdíly pomáhají krýt peníze z evropských fondů.

„Podle těch původních informací, které jsme měli k dispozici, by mělo středisko sloužit i pro Čechy. Jestli se ale nepletu, tak by se tak mělo stát od příštího roku. Vítáme to, pokud to budou moci naši obyvatelé bezproblémově využívat, protože si uvědomujeme, jak složité je dostat do periferií zkušené odborníky,“ naznačuje místostarosta Velenic.

„Není to náš projekt, ale rakouská strana nám pravidelně dává zprávy, dokonce jsme se tam byli před časem podívat. Kromě toho, že nám dům ukázali, jsme se bavili i o využívání služeb pro naše obyvatele. Nad přesnou podobou se ještě musíme pobavit, ale mělo by se tak stát,“ přidává starosta Českých Velenic Jaromír Slíva, podle kterého celý projekt zkomplikovala koronavirová pandemie.

Pracovat tam budou i čeští lékaři

Kvůli přísným opatřením nebylo možné v některých obdobích překračovat hranice tak, jak byli dříve místní obyvatelé zvyklí. Nový lékařský dům přitom stojí kousek od řeky Lužnice, která obě města rozděluje a tvoří hranici. Z centra Velenic je to jen pár metrů.

V zařízení má pracovat přibližně 25 lidí. Autor záměru, kterým je město Gmünd, začal personál shánět už před lety. Letos na jaře bylo 11 ordinací obsazených.

„Jsme obzvlášť hrdí, že v novém středisku nabídneme komplexní nabídku služeb pro mladé rodiny, tedy dětského lékaře či porodní asistentku,“ těší Rosenmayerovou.

Stejně jako v gmündské nemocnici by měli v novém zařízení pracovat i Češi. „Čeští lékaři ve zdravotnickém centru budou nabízet své služby. Mimo jiné tam budou český ortoped, neurolog či fyizioterapeut,“ popisuje Manfred Mayer, manažer zdravotnického centra. I ten potvrdil, že budou službu využívat Češi, přesné podmínky se však ještě musí dohodnout.

„Nové zdravotní středisko v Gmündu je milníkem péče v regionu. V budoucnu budou moci lidé z Waldviertelu (historické území Dolních Rakous, pozn. red.) i z jižních Čech těžit z lékařských, ošetřovatelských a terapeutických služeb. Přeshraniční spolupráce je jádrem tohoto projektu, protože jde o poskytování služeb lidem na obou stranách hranice,“ dodává starostka Gmündu. Projekt stál přibližně 2,5 milionu eur a financovaly ho peníze z Evropské unie.