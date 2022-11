Místo do Chebu si zajet k lékaři do Německa? V Aši teď řeší jak na to

Starosta Vítězslav Kokoř se kvůli tomu vydal do Českých Velenic, kde sbíral zkušenosti.

„Lidé z Českých Velenic mohou už nějaký čas navštěvovat nemocnici v rakouském městě Gmünd. Teď tam přímo na hranicích společně Češi a Rakušané vybudovali úplně novou kliniku, kde jsou integrovány zdravotní služby na české i rakouské straně. A já jsem se jel do Českých Velenic zeptat, jak tento projekt přeshraniční zdravotní spolupráce přenést do Aše, byl jsem zvědavý na jejich know-how. Přeshraniční zdravotní středisko v Gmündu je totiž první svého druhu v Evropské unii a my chceme, aby druhé bylo tady, v Aši,“ oznámil ašský starosta.

Ten se z návštěvy jižních Čech a rakouského příhraničí vrátil plný optimismu.„Přesvědčil jsem se, že záměr tohoto typu je uskutečnitelný a životaschopný. Prvním krokem proto bude setkání se starostou Selbu, kterému předám informace o tom, jak mezinárodní projekt Českých Velenic a Gmündu vznikl, jak funguje a je financován. Následně bych chtěl iniciovat založení ašsko – selbské pracovní skupiny, která by měla kostru projektu připravit. Chystám se také o tématu hovořit na kraji, požádám o pomoc hejtmana,“ uvedl starosta Aše.

Doplnil, že přeshraniční zdravotnické zařízení Healthacross v rakouském Gmündu je nově postavené moderní středisko a své služby nabízí už rok. Podle provozovatelů funguje nad očekávání dobře a zájem o jeho služby je velký.

„Nutnou podmínkou při vzniku střediska bylo vytvoření zvláštního fondu, do něhož jsou vloženy prostředky z více zdrojů. Z tohoto fondu se hradí platby, které jdou nad rámec plateb za výkony proplácené rakouskými pojišťovnami,“ vysvětlil.

Jazykové bariéry se nebojí

Pro obyvatele Ašského výběžku by možnost jezdit za zdravotní péčí do nedalekého Selbu výrazně zlepšila dostupnost zdravotnických služeb.

„Tohle je podle mě nejrychlejší a nejpřirozenější způsob, jak zajistit pro naše lidi lékařskou péči. Není přece možné, aby z Aše jezdili nemocní za obvodním lékařem nebo specialistou do Kraslic, nebo dokonce do Jáchymova. A takové to přeplácení doktorů, jen aby přišli do pohraničí, to mi přijde až ponižující. Navíc si myslím, že to není cesta,“ řekl starosta Kokoř, který velké naděje vkládá i do Evropské unie, která se na financování českorakouského centra prostřednictvím dotací podílela.

Nebojí se ani případné jazykové bariéry. „V Německu pracuje ohromné množství našich zdravotníků, takže se nebojím, že by se Češi nedomluvili. Navíc tady v příhraničí spousta lidí německy umí,“ dodal.