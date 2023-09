Mobilní hospic tu není pouze pro staré, péči poskytuje všem potřebným lidem

„Takové umístění je potvrzením, že máme v činnosti vytrvat. Je pro nás nadějí, protože se lidé ozývali s gratulací a naši práci vnímají pozitivně a potřebně. Je potěšující, že hospic dokázal uspět ve velké konkurenci firem s obratem, o němž se nám ani nesnilo. Jsme zvědaví, jaký dopad bude mít úspěch v anketě na naši další činnost,“ uvedla Alena Votavová, ředitelka Hospice Sv. Jiří.

Přiznala, že všechny z hospicu úspěch těší a povzbudil je do další práce. „Přesto jsou však pro nás nejdůležitějším zpětné vazby od nemocných a jejich rodin. Od rodin, do kterých máme možnost dojíždět. To je to, proč naši práci vykonáváme,“ podotkla Alena Votavová s tím, že hospicovou péči nepotřebují pouze staří lidé.

24 hodin, 7 dní v týdnu

Z dat Fóra mobilních hospiců za rok 2022 totiž vyplývá, že až jedna čtvrtina pacientů jsou lidé mladší 64 let. Devět z 33 mobilních hospiců přitom poskytlo péči i pacientům do 18 let. „Hospice pomáhají lidem trpícím nevyléčitelnou a život limitující nemocí bez rozdílu věku. Kvalitní péči poskytuje lékař paliatr,“ řekla Monika Marková, předsedkyně Fóra mobilních hospiců.

Ostatní profese, například sociální pracovníci nebo psychologové a duchovní, se starají o další potřeby pacienta, ale i pečujících. A hlavně jsou v pohotovosti 24 hodin, sedm dní v týdnu,“ vysvětlila Monika Marková, předsedkyně Fóra mobilních hospiců a zároveň ředitelka Hospice sv. Štěpána.

Blíží se Papučový den

Na Chebsku, Sokolovsku i na Karlovarsku poskytuje služby nevyléčitelně nemocným Hospic Sv. Jiří. A to už devátým rokem. „Stále vnímáme obavy mnoha lidí nechat dožít své blízké doma. Chceme posílit povědomí o tom, že mobilní hospice umožní spolu s rodinou, aby nemocný mohl důstojně odejít v prostředí, kde se cítí dobře,“ vysvětlila Radka Besedová z Hospice Sv. Jiří.

Připomněla, že právě proto se chebský hospic spolu s dalšími dvaačtyřiceti mobilními hospici v republice zapojil do kampaně Dožít doma, která si klade za cíl zviditelnit téma mobilní specializované paliativní péče. Kampaň vyvrcholí Papučovým dnem 11. října, kdy si lidé obouvají papuče a vyrazí s nimi ven, do práce či školy, vyfotí se a své foto sdílejí na sociálních sítích.