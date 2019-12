Chebský hospic musí rozšířit tým, aby jeho služby hradila pojišťovna

„Do půl roku od zahájení projektu musíme splnit cílové požadavky, tedy pět úvazků zdravotních sester a 1,2 úvazku lékaře. Abychom to zvládli, potřebujeme v příštím roce navýšit příjmy o milion korun, a to z firemních a osobních darů,“ vysvětlila ředitelka hospice Alena Votavová.



Podle jejích slov by hospicu pomohlo, pokud by se do konce roku podařilo zajistit alespoň polovinu z této částky.

„Tyto peníze bychom použili především na financování úvazků zdravotnického personálu. A to jak pro nové zdravotní sestry a lékaře, které na základě požadavků projektu a všeobecné zdravotní pojišťovny musíme přijmout, tak na navýšení platů stávajícího personálu. Ty jsou dlouhodobě hluboko pod celostátním průměrem platů ve zdravotnictví. Navýšení je nutné pro personální stabilizaci týmu,“ upřesnila Votavová.

Dodala, že ani případné platby ze všeobecného zdravotního pojištění nepokryjí náklady na zdravotníky, související služby a administrativu stoprocentně.

„Ale pokud se nám podaří navázat smluvní vztahy s pojišťovnami, budeme mít větší finanční jistotu, a tedy i vyšší personální stabilitu, která je pro kvalitní službu mobilního hospice nezbytná,“ konstatovala. I pak ovšem bude hospic stále částečně závislý na darech a příspěvcích.

Chebský hospic prošel náročným výběrem

Projekt ministerstva zdravotnictví, do něhož je hospic zapojen od letošního srpna, má pomoci podobným zařízením proniknout do systému zdravotního pojištění.

„Náš hospic byl vybrán společně s osmi dalšími mobilními hospici v Česku. Tomu předcházel náročný vnitřní audit, jejž organizovalo ministerstvo. Projekt má za cíl podpořit, co už v Chebu od roku 2014 děláme. Ministerstvo chce zvýšit dostupnost péče o umírající, a umožnit tak většímu počtu vážně nemocných lidí zemřít v domácím prostředí, v přítomnosti svých blízkých a bez nutnosti převozu do nemocničních zařízení,“ doplnila Votavová.

Mobilní Hospic sv. Jiří poskytuje na Chebsku a Tachovsku specializovanou paliativní péči především pacientům v závěrečné fázi nevyléčitelného onemocnění. Je terénní službou, která jezdí za nevyléčitelně nemocnými do jejich domova. Obvyklá délka péče o pacienta je přitom tři až čtyři týdny. Zaměstnanci hospice sledují individuální potřeby a přání každého nemocného, snaží se mu ulevit od bolesti a dalších trápení a podporují jej v tom, aby mohl zůstat až do konce života se svými blízkými.

V mobilním hospici je k dispozici tým odborníků ve složení lékař s atestací v paliativní medicíně, zdravotní sestry, sociální pracovnice, psychologové, duchovní, poradci pro pozůstalé a také řada dobrovolníků. Od založení využily jeho služeb téměř čtyři stovky klientů. Chebský hospic se také představí 22. prosince v rámci vánočních trhů v charitativním stánku na náměstí Krále Jiřího v Chebu.