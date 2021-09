Domácím hospicům ubývá dárců, peníze od kraje pomohou jen zčásti

Z dotačního Programu na podporu provozování domácí hospicové péče kraj poskytne celkem 2 380 000 korun. „Tuto službu totiž považujeme za nepostradatelnou, pomáhá nejen samotným pacientům, ale také rodinám v péči o jejich blízké,“ uvedl hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek.

Maximální výše jednotlivé dotace mohla být 500 tisíc korun a každá z pěti organizací, které mobilní hospicovou péči v kraji nabízejí, tak požadované peníze dostala v plné výši.

Podle Pavly Andrejkivové, ředitelky karlovarské agentury domácí péče Ladara, však ani půlmilionová dotace pro její organizaci stačit nebude.



„Už teď vím, že nám bude chybět nejméně 200 tisíc korun, a to i s ohledem na uplynulý covidový rok. Naše odborná společnost Fórum mobilních hospiců tak bude v následujících měsících bojovat s pojišťovnami kvůli navýšení finančních zdrojů pro rok 2022. Poskytované služby totiž omezovat nechceme ani nemůžeme,“ upřesnila Andrejkivová.

Upozornila zároveň, že klientů přibývá. V loňském roce agentura poskytla pomoc devadesáti umírajícím, v tom letošním už více než osmdesáti.



Sokolovský Domácí hospic Motýl rovněž dostane půlmilionovou dotaci a podle jeho ředitelky Kateřiny Trnkové je za ni vděčný. „Potřebuji zaplatit osm lidí, z toho dva lékaře, kteří pro nás pracují. My všichni ostatní pak děláme, co je právě potřeba. Já sama se v deset večer seberu a jedu do skladu, abych rodině přivezla zdravotní pomůcku, protože ji právě potřebuje. Peníze za přesčasy v tu chvíli neřeším, jsme tu proto, abychom pomáhali,“ řekla.

Pandemie covidu vzala už tak vzácné dárce

V Chebu využijí dotaci na podporu domácí hospicové péče převážně na mzdové náklady. Podle ředitelky Hospice Sv. Jiří Aleny Votavové peníze pokryjí náklady zhruba na jeden měsíc fungování služby, kterou zdravotní sestry, lékaři, sociální pracovnice, psycholožky, poradkyně pro pozůstalé a duchovní poskytují nevyléčitelně nemocným v domácím prostředí.

„Součástí Hospice Sv. Jiří je také odborné sociální poradenství a půjčovna kompenzačních pomůcek,“ doplnila Votavová s tím, že hospic pomýšlí i na rozvojové kroky. „Konkrétně na zavedení dětské paliativní péče, paliativní ambulance a další, abychom nabízeli umírajícím a jejich blízkým ucelené služby. A rovněž abychom byli k dispozici všem, kterých se téma ztráty dotýká,“ uvedla.

Situace v době pandemie nebyla pro hospic právě příznivá. „Na jaře a v letních měsících loňského roku dárci vnímali, že situace je výjimečná, a tak jsme mohli o peníze žádat. Jenže pandemie a různá opatření trvaly příliš dlouho a my jsme přišli o individuální dárce, o firmy, které nás podporovaly. Navíc dotace přicházely se zpožděním. I nyní to není s dárcovstvím jednoduché. Dárci si nechávají rezervu, protože nevědí, jaká opatření mohou čekat v dalších měsících. Ale jsme rádi, že můžeme fungovat i přes ztrátu dvou lékařů hospice, kteří na covid zemřeli,“ doplnila Votavová.

Společnost DOP–HC z Dolního Rychnova využije peníze, které uvolnil kraj poskytovatelům hospicové péče v regionu, na nákup pomůcek, přístrojů a rovněž na zaplacení mzdy psychoterapeuta a kaplana, které není možné hradit z veřejného zdravotního pojištění. „Je to pro nás obrovské plus. Můžeme klientům nabídnout daleko více, a zvýšit tak komfort péče. V opačném případě bychom museli potřebné finance shánět jinde, a to by pro nás bylo poměrně obtížné,“ uvedla jednatelka Magdalena Radošová.

Společnost DOP–HC vedle domácí hospicové péče provozuje domov pro seniory a léčebnu dlouhodobě nemocných.