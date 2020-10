Obují papuče a podpoří péči o umírající, v kraji je o ni stále větší zájem

„Osm z deseti lidí si přeje umírat doma. A my jako poskytovatel domácí hospicové péče se snažíme tato přání plnit,“ uvedla Pavla Andrejkivová, zakladatelka karlovarského mobilního hospicu agentury Ladara.



Paliativní péče, tedy péče o umírající v jejich přirozeném prostředí, je relativně novou službou. Zájem o ni rok od roku roste.



„V roce 2017 jsme měli 19 paliativních klientů, letos je jich už 90. Když se lidé ptají, jak se hospice o nemocné starají, říkáme jim, že to vlastně není nic speciálního. Vracíme se zpět k přirozenosti. Je přece přirozené, že u těžce nemocného blízkého člověka nemá rodina návštěvní hodiny, může u něj být kdykoliv a držet ho za ruku nebo jen stát poblíž,“ řekla Andrejkivová.

Myšlenka Papučového dne vznikla v roce 2017 v ostravském hospicu Ondrášek. Zprvu to byla jen malá akce pro Moravskoslezský kraj, o rok později se do něj ale zapojily i hospice z dalších koutů republiky. Letos jich bude už 32.

Jedním z nich je i mobilní Hospic Sv. Jiří z Chebu. „Myslím, že vzhledem k počasí na ulicích lidi v papučích neuvidíme. Ale to vůbec nevadí. Vždyť v papučích si to lidé mohou užít třeba i v kancelářích. Například tady v hospici si obujeme teplou domácí obuv a k práci si uvaříme čaj. Věřím, že to bude v sychravém dni velmi příjemné,“ uvedl Marek Lučin z Hospice sv. Jiří.

Podle jeho slov je smyslem Papučového dne především upozornit, že paliativní péče existuje a je dostupná. „Řada lidí totiž stále neví, že ohledně umírání je možné se na nás obrátit. Člověk může odejít z tohoto světa důstojně i z prostředí svého domova,“ řekl a zavzpomínal, že v loňském roce se do projektu zapojili například senátor Miroslav Balatka, poslanec Petr Třešňák, farář Petr Hruška, ředitel Farní charity Sokolov Jan Sebján či ultramaratonec Miloš Škorpil.

„Kolik lidí se k výzvě připojí dnes, to nedokážeme odhadnout. Vzhledem k aktuálním vládním opatřením jsme bohužel ani nemohli připravit žádné doprovodné akce. Ale věříme, že se najde spousta lidí, kteří nás podpoří, přestože si v papučích budou připadat velmi netradičně. Věříme, že dnešní den, který předává poselství, si lidé užijí,“ konstatoval Marek Lučin s tím, že připojit se k Papučovému dni je možné například i pořízením fotografie v papučích.

„Fotografie může být důležitou informací. Může být impulsem pro rozhodnutí využít péče mobilního hospice. Jeden snímek nebo mnoho společných fotek tak může změnit konec života jinému člověku,“ dodal Marek Lučin.