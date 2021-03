Zápisy do škol odstartují v dubnu, kvůli pandemii budou bez dětí i rodičů

Zahrát si hru na barvy, zavázat princezně střevíček, namalovat obrázek nebo vytleskat rytmus písničky. Takové zápisy, při kterých učitelé prostřednictvím zábavných úkolů a her zjišťovali školní zralost a pro budoucího prvňáčka byly malým svátkem, se letos konat na školách nebudou. Důvodem je koronavirus.

Zápisy, které se uskuteční v dubnu, proto budou bez dětí a co nejvíce bezkontaktní. Konkrétní termíny a způsoby podání přihlášky určují ředitelé jednotlivých škol.



Pro řadu prvňáčků i jejich rodičů je to zklamání.



„Těšili jsme se všichni na to, že půjdeme do třídy, uvidíme učitele, seznámíme se s prostředím. Prostě že to bude probíhat tak, jako když jsme my byli malí,“ říká Denisa Nová, jejíž syn Jakub by měl letos v září nastoupit do první třídy na jedné za základních škol v Chebu. Tady se zápisy uskuteční ve středu 14. a ve čtvrtek 15. dubna.

„Úvodní část zápisů do našich základních škol bude probíhat formou registrace v elektronickém evidenčním systému zapisyzs.cheb.cz, který město Cheb pro své základní školy připravilo. Na stránkách jsou základní informace, podrobnosti k jednotlivým fázím přijímacího řízení a od 22. března je zde možné najít také formulář pro registraci. Její součástí bude i rezervační systém, který umožní omezit koncentraci lidí ve škole při následné fázi zápisu,“ uvedla mluvčí úřadu Simona Liptáková.

Doplnila, že vyplněnou žádost mohou zákonní zástupci doručit zvolené škole do datové schránky, e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce, poštou nebo osobním předáním přímo ve škole. „Rodiče projdou při vlastním zápisu pouze administrativní částí přijímacího řízení. Potřebné kontakty jsou na webech jednotlivých škol,“ upřesnila Liptáková.

Na Svobodné chebské škole se zápis do první třídy bude konat od úterý 6. dubna do čtvrtka 8. dubna vždy od 14 do 16 hodin a na Waldorfské ZŠ Wlaštovka se uskuteční ve čtvrtek 22. dubna a v pátek 23. dubna pokaždé od 14 do 18 hodin. Mluvčí rovněž doporučila rodičům sledovat s ohledem na epidemickou situaci webové stránky jednotlivých škol, kde je možné aktuální informace k organizaci zápisu najít.

V Sokolově budou zápisy jednotné

V Sokolově se zápisy do tamních šesti městem zřizovaných základních škol uskuteční od 6. do 8. dubna. „Náhradní termíny jsou pak vypsány v termínech od 13. do 29. dubna,“ uvádí mluvčí úřadu Vladimír Meluzín s tím, že letos budou zápisy na sokolovských školách jednotné.

„Uskuteční se online, to znamená bez přítomnosti žáků. Podrobnosti a pokyny najdou zákonní zástupci na stránkách spádových škol. Seznam ulic i se spádovými školskými obvody je zveřejněn na webových stránkách sokolovské radnice,“ potvrzuje Meluzín.

Do karlovarských základních škol se děti i letos zapíší korespondenčně. „Stejně jako v loňském roce do přijímací procedury zasáhla koronavirová epidemie a s ní související opatření. Jak mají rodiče postupovat a které dokumenty jsou ke korespondenčním zápisům potřeba, budou jednotlivé základní i mateřské školy zveřejňovat na svých internetových stránkách,“ potvrzuje mluvčí úřadu Jan Kopál s tím, že i letos budou tradiční návštěva školy, setkání s pedagogy, seznámení se s novým prostředím a neformální ukázka dovedností zapovězeny.

„Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo metodické doporučení, podle kterého bude organizace zápisů přizpůsobena tak, aby byla zaručena bezpečnost dětí i dospělých a současně byly respektovány individuální možnosti a omezení jednotlivých účastníků. Základní školy proto zveřejní na svých webových stránkách informace k organizaci a průběhu zápisu,“ vysvětluje Jan Kopál s tím, že při podání přihlášky bude upřednostněna distanční forma.

„Osobní doručení přihlášek a dalších dokumentů je možné pouze ve výjimečných případech a po předchozí domluvě s vedením školy. Doporučujeme rodičům sledovat aktuální informace, které budou operativně zveřejňovány na internetových stránkách jednotlivých škol,“ dodává Jan Kopál.