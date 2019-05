Řešení pro Sokolov, nová služba by opilce vozila ze záchytky zpět domů

Podle Jana Bureše, krajského radního pro zdravotnictví, by nebyl problém poskytnout městu sanitku vyřazenou ze záchranky i dotaci na její provoz. „To je řešení, které bych na kraji prosazoval. Museli bychom k němu přistoupit, i kdyby byla záchytka jinde,“ konstatoval Bureš.

K otázce možného stěhování zařízení do jiného města regionu se ovšem staví zdrženlivě. „Není to koncepční řešení. Jen by se problémy, s nimiž se nyní potýká Sokolov, přesunuly jinam,“ vysvětlil krajský radní.

Sokolov by se podle jeho starostky Renaty Oulehlové podobné nabídce nebránil. „Není ale tak jednoduché ji uvést do života,“ upozornila starostka. „Co když klient záchytky nebude s odvozem souhlasit? A pak: policista ani strážník nemohou dělat taxikáře,“ vypočetla možné zádrhely Oulehlová. S dalším jednáním na toto téma ale souhlasí.

Kritici ze sokolovské radnice upozorňují na nutnost propojit provoz záchytky s psychiatrií. Ta je ovšem v regionu pouze v Ostrově. „Přesunutím záchytky tam bychom jen problém hodili na jiné město,“ připustil místostarosta Sokolova Karel Jakobec.

O těsnější propojení klientů záchytky s odborníky na lidskou psychiku se pokusil už kraj. Nabídl lidem, kteří po pobytu na záchytce vyhledají pomoc odborníka, odpuštění poplatku za pobyt v zařízení. „Za jeden a půl roku toho využilo pět lidí. Z toho jeden hned třikrát,“ poukázala Renata Oulehlová na fakt, že tato cesta nebude ideální.

Nová záchytka na zelené louce by byla moc drahá

Představitelé Sokolova navrhli krajským radním na společném zasedání ještě jednu variantu. Vyčlenit v každé z regionálních nemocnic jedno či dvě lůžka právě pro potřeby umístění podnapilých lidí. „Tím by se problém rozmělnil i mimo Sokolov,“ naznačil nespornou výhodu podobného řešení místostarosta Sokolova Jan Picka.

Úplně nejlepším řešením by však podle vedení města bylo postavit novou záchytku takříkajíc na zelené louce. I to má ovšem svá úskalí. Tím hlavním je finanční náročnost takového projektu. „Navíc podmínkou pro provoz podobného zařízení je, aby klienta přijímal i propouštěl lékař,“ zdůraznil krajský radní Jan Bureš.

Lékařů je málo, neměl by kdo sloužit

A lékařů se v regionu nedostává. Problém ostatně je obsadit personálně záchytku i za současného stavu, kdy je jejím provozovatelem Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje.

„Personál se na záchytku zrovna nehrne. Speciální lékař pro její potřeby tam není, slouží ten, který je ten den na záchrance,“ potvrdil nedávno ředitel záchranky Jiří Smetana.

Ani on nevidí vybudování záchytky na zelené louce jako ideální řešení. „Možná by to vyřešilo kumulaci lidí v konkrétní aglomeraci, ale otázka je, kde to místo vybrat. Narážíme ale i na praktický problém: kdo tam bude pracovat? Zdravotnického personálu je celkově v regionu málo. Nemáme obsazené kapacity v nemocnicích a na záchrance, nedovedu si tak představit, že do tohoto stavu postavíme další zařízení,“ vysvětlil Smetana.