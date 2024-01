Zvedací lávku přes rozvodněnou Ohři se nepovedlo zvednout, zařízení selhalo

Unikátní zvedací lávku přes řeku Ohři, která spojuje volnočasový areál v Karlových Varech s cyklostezkou, se při aktuálním zvýšeném průtoku nepovedlo zvednout ani na dva pokusy. Přitom je právě pro případ velké vody konstruovaná a má se dát vyzvednout zhruba o půldruhého metru. To aby se o ni nezachytily klády unášené proudem a nevznikla bariéra, kvůli níž by se voda více rozlila do okolí a byl by ohrožen i most.