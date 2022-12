Voda na západě Čech podraží zhruba o 14 korun, oznámili vodohospodáři

„I přes tento nárůst, schválený zástupci členských obcí, však u nás cena vody i nadále zůstane pod celorepublikovým průměrem,“ uvedl Alexandr Žák, předseda sdružení obcí.

Vzhledem ke skokovému nárůstu nákladů nejen na energie, ale také na další materiály, suroviny, stavební práce apod., je podle Žáka zvýšení vodného a stočného v roce 2023 nevyhnutelné.

„Při péči o veřejné vodovody a kanalizace spolu s naším provozovatelem dlouhodobě usilujeme o snižování nákladů a optimalizaci spotřeby energií, abychom však udrželi požadovanou úroveň kvality dodávky pitné vody a čištění odpadních vod, musíme cenu navýšit alespoň o míru inflace,“ vysvětluje důvody zvýšení ceny vody Alexandr Žák.

Cena vody se skládá ze dvou částí. První část tvoří platba za skutečně odebrané množství vody, druhou pak paušální poplatek stanovený pro celou napojenou nemovitost podle velikosti fakturačního vodoměru.

Cena za odebraný a odkanalizovaný metr krychlový vody bude v roce 2023 celkem 92,73 Kč včetně DPH. Poplatek za nejmenší a nejčastěji používaný vodoměr bude 2 430 Kč za rok. Po zprůměrování těchto dvou částí vychází cena za jeden kubík na 105,21 Kč včetně DPH, tedy o cca 14 korun více než v předchozím roce.

V technologiích jdou s dobou

Sdružení muselo ke zvýšení cen přistoupit i přes to, že se snaží najít nejrůznější způsoby k ušetření a nasazuje i nejmodernější technologie v oboru.

Dlouhodobě využívá obnovitelné zdroje energií, velké úpravny vytápí pomocí tepelných čerpadel, na čistírně v Karlových Varech vyrábí z bioplynu z čistírenských kalů elektřinu i teplo, provozuje vodní elektrárnu a nově instaluje rovněž fotovoltaické zdroje.

„I přes toto úsilí a vládní zastropování cen však budou jen samotné náklady na energie v příštím roce téměř dvojnásobné, výrazně ovšem stoupají i ceny dalších vstupů. Vzhledem k inflačnímu vývoji také musíme počítat s nárůstem mezd,“ upřesnil Zdeněk Frček, ředitel Vodáren a kanalizací Karlovy Vary.

Museli omezit investice

Zdražování se ale projevilo v letošním roce i na určitých omezeních v oblasti investic. Podařilo se ale dokončit chybějící části sítí v Radošově u Kyselky, Halži, Těchlovicích u Stříbra, Bublavě. Pokračovalo rozšiřování skupinových vodovodů i rekonstrukce sítí v Karlových Varech a dalších obcích. Dokončuje se také druhá regionální sušárna kalů na čistírně v Tachově.

V roce 2023 by rádi pokračovali v investicích do infrastruktury ze společných financí, získaných z vodného a stočného i z dalších příjmů provozovatele. Finance se budou opět snažit v co největší míře doplnit dotacemi.

„Spolu s provozovatelem připravujeme také investice do snižování energetické náročnosti vodárenských objektů,“ popsal plány sdružení jeho předseda Alexandr Žák. Konkrétně má jít o další zabezpečování a rozšiřování vodárenských systémů.

„Karlovarský vodovod bychom chtěli doplnit záložním řadem, kterým se zdvojí hlavní přívod pitné vody do celého oblastního vodovodu. Připravujeme rozvoj žlutického vodovodu, nově by se na něj měl napojit Bečov a další části Toužimi (Bezděkov, Prachomety). Rozšíří se i tachovský vodovod. Máme připravenou řadu projektů na dostavbu chybějících sítí v různých částech měst a obcí,“ upřesnil Zdeněk Frček. Část investic ale podle něj bude záležet na tom, jestli se pro ně podaří získat dotace.