Sprcha či úsporné splachování. Tipy, které sníží spotřebu vody v domácnosti

Někde půjde až o pětinové navýšení cen. Stačí přitom dodržet pár jednoduchých pravidel a na účtu vám zůstanou tisícikoruny.

Podívejte se, kolik peněz vám ušetří myčka, drobné zkrácení sprchování nebo správně naplněná varná konvice.

Koupelna jako nenápadný žrout peněz

Opakování je matka moudrosti. I když slýcháte doporučení opakovaně, několik jednoduchých opatření, jak snížit spotřebu vody, opravdu funguje. Začněme u denní hygieny.

Zavírat kohoutek při čištění zubů dokáže ušetřit až 1 800 korun ročně. Během jednoho čištění totiž může protéct až 25 litrů, což znamená za rok vyplýtvání 18 kubíků vody. Tímto množstvím vody byste zaplnili rodinný bazén.

Tipy na šetření vodou pro každý den Dávejte přednost sprše; oproti koupeli ve vaně ušetříte až polovinu vody.

Mytím nádobí pod tekoucí vodou spotřebujete trojnásobek vody oproti mytí nádobí v napuštěném dřezu. Při koupi myčky nádobí se zajímejte o spotřebu vody.

Při osobní hygieně nenechávejte bezúčelně téct vodu. Do kanálu tak kohoutkem zbytečně proteče 20 litrů za minutu. Úsporný perlátor průtok sníží na 6 litrů za minutu.

Pořiďte si úsporný systém splachování WC, u kterého máte na výběr, zda spláchnete 3 nebo 6 litrů vody.

I pračku vybírejte takovou, která spotřebuje méně vody.

Ožehavým tématem v oblasti plýtvání vodou je koupání ve vaně, případně dlouhé sprchování. Víte, že zkrácením sprchování o jednu minutu dokážete ušetřit u baterie bez úsporné hlavice až 560 litrů vody měsíčně?

Při dnešní průměrné ceně okolo 100 korun za metr krychlový vody vzniká roční náklad dalších bezmála 700 Kč. A pokud si užíváte napuštěnou vanu, v té se utopí při denním používání klidně i 2 000 korun ročně na osobu navíc oproti sprchování.

V neposlední řadě je tu používání toalety. „Velmi běžné a nejčastěji používané jsou dnes splachovací mechanismy s dvojitým tlačítkem, kdy dokážete uspořit pomocí malého spláchnutí 1 až 2 litry vody za jedno stlačení,“ vysvětluje Yvonna Gaillyová z Českého svazu ochránců přírody Veronica, zabývajícího se ekologickým poradenstvím již přes třicet let.

V porovnání se staršími toaletami jde u plného spláchnutí o úsporu až 6, či dokonce 9 litrů. Do starých nádrží lze ale umístit různé válečky a sáčky dostupné v instalatérských potřebách a hobby obchodech, díky kterým můžete ušetřit až 70 procent splachované vody.

Jak jsme na tom v kuchyni?

V koupelně vzniká největší spotřeba, na druhém místě je kuchyně. I tady se dá výrazně spořit. Hektolitry, které protečou našima rukama při mytí nádobí, mohou díky myčce znamenat několikatisícovou úsporu ročně.

Nejde pouze o šetření vody, ale také energie a hlavně času. Namísto hodiny denního ručního mytí strávíte u obsluhy myčky pouhou čtvrtinu času.

Když už myčku máme, častým neduhem stále zůstává předmývání nádobí. Až 52 procent Čechů, kteří používají myčku, nádobí předmývá pod tekoucí vodou a týdně tak vyplýtvá 57 litrů vody.

Myčky přitom odstraní i odolnou špínu a kvalitní prostředky si poradí se zaschlými zbytky jídla bez potřeby předmývání po 24 hodinách. Účinné je také zapínání myčky až při jejím zaplnění. Šetříte tak nejen vodu, ale ve výsledku i své ruce a dobu strávenou nad prací.

Vody jen tolik, kolik použijete

Pít z kohoutku se vyplatí. Cena je lidová a jeden litr vychází zhruba na desetihaléř.

Další argument, který vás přesvědčí nekupovat domů balenou vodu, je kvalita. U nás dostupná pitná voda z vodovodů patří v Evropské unii mezi ty nejlepší.

Pokud máte rádi vychlazenou vodu, je skvělé mít v lednici nádobu, ze které si naplníte kdykoli skleničku. Nemusíte čekat, než vám z kohoutku odteče na přiměřenou teplotu.

Všeobecně je skvělé se před otočením kohoutku zamyslet, na co a kolik vody skutečně potřebujeme. Například už jen při ohřívání odpovídajícího množství v rychlovarné konvici. Na co napouštět nádobu až po rysku, když potřebuju zalít jeden hrnek s čajem? Pokud si odměřenou vodu ze svého hrnku přelijete do konvice, můžete klidně ušetřiti několik stovek korun ročně.

Největší spotřeba elektřiny vzniká tam, kde je převáděna na teplo

Příklad s rychlovarnou konvicí krásně ilustruje, o jakou úsporu bychom se možná měli v současnosti zajímat víc než kdy předtím.

„Energie, která rapidně zdražila, je v českých domácnostech využívána nejvíc tam, kde potřebujeme vytvořit teplo. Ať už jde o vytápění místností, nebo právě ohřev vody,“ říká ekoložka Gaillyová. U ohřevu můžete ušetřit například díky správně nastavenému bojleru.