Cheb zopakuje výběrové řízení, dokončení nového skateparku se zdrží

„Rada města rozhodla o zadávacích podmínkách nové soutěže. Předpokládáme, že vítěz začne se stavbou někdy v březnu příštího roku, až sleze sníh, a skončí v srpnu,“ řekl zástupce chebského starosty Ladislav Hrubý s tím, že město má v rozpočtu připraveno na stavbu sportoviště pro skateboardisty 12 milionů korun.



„Vzhledem k tomu, že bude víc času na přípravu, očekáváme, že se přihlásí i větší počet zájemců. To by mohlo mít z pohledu města příznivý vliv na cenu. Na druhou stranu je to stavba poměrně neobvyklá, není to nic typického, kde by bylo možné dopředu odhadnout, jak asi výběr zhotovitele dopadne. Takže uvidíme,“ dodal Hrubý.

Deset let diskuzí

Prostor pracovně nazvaný Skateplaza Cheb by měl vyrůst na okraji sportovního a odpočinkového areálu na levém břehu řeky Ohře směrem ke Koželužské ulici. Jeho podobu navrhl na základě požadavků místní skateboardové komunity specializovaný architektonický ateliér U/U Studio.

„Jednotlivé prvky nebudou mít podobu dříve používaných kovových ocelových konstrukcí, ale půjde o betonové tvarované plochy a monolity, což by mělo mimo jiné přispět i k minimalizaci hluku. Součástí skateparku budou také travnaté a mlatové odpočinkové plochy. Počítá se rovněž s výsadbou nových stromů nebo předěláním jednoho pítka na fontánu,“ upřesnil mluvčí chebské radnice Tomáš Ivanič.

O novém skateparku se v Chebu mluví už asi deset let. Zvažovaly se nejrůznější lokality, kde by mohlo sportoviště vyrůst. Pokaždé se však objevil nějaký problém.

„Nakonec se zdá, že jsme našli ideální místo, které má svoje bonusy. Protože zde nikdo nebydlí, nebude tolik vadit hluk. Poohří je zároveň hojně navštěvované a do jisté míry zde bude i dozor, protože stadion v sousedství má správce. Celé sportoviště je navíc koncipované jako otevřený prostor,“ uvedl už před časem chebský starosta Antonín Jalovec.