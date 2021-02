V Chodově upraví vstup na koupaliště Bílá voda, doplní ho skatepark

„Město už má k dispozici studii, která komplexně řeší celý prostor pod Bílou vodou. Autoři do návrhu začlenili další místa k stání pro automobily, novou zeleň, mobiliář a vstupní portál. Skatepark v těsné blízkosti stávajícího pumptracku koncepčně doplní celý areál,“ uvedl Martin Polák, mluvčí chodovské radnice.

Náklady na vyhotovení projektové dokumentace, která je podkladem pro vydání stavebního povolení se pohybují kolem 800 tisíc korun. Samotnou stavbu nové části areálu Bílé vody však chce radnice financovat z takzvané ekomiliardy, peněz určených státem na zahlazení následků těžby.

Práce by mohly proběhnout v letech 2023 nebo 2024. První velmi předběžné odhady celkových nákladů počítají s částkou šest až sedm milionů korun.

„Pokud nás meziresortní komise do výběru nezařadí, doporučím záměr do našeho rozpočtu. Jedná se totiž o mimořádně zdařilý projekt,“ naznačil starosta města Patrik Pizinger variantu pro případ, že se nepodaří dosáhnout na peníze z takzvané ekomiliardy.

Do areálu přírodního koupaliště Bílá voda investuje chodovská radnice už řadu let. Jedním z ožehavých problémů lokality byl nedostatek parkovacích míst.

„Návštěvníci parkovali, kde se jen dalo. To by do budoucna mohlo zkomplikovat například zásahy složek integrovaného záchranného systému,“ popsal situaci starosta Chodova. V roce 2019 tak město nechalo ke stávajícímu upravit pozemek o rozloze 400 metrů čtverečných. Náklady na rozšíření parkoviště se vyšplhaly na 220 tisíc korun. „Každý rok investujeme do údržby areálu řádově stovky tisíc korun,“ podotkl mluvčí radnice Martin Polák.

Bílá voda a její přilehlé okolí patří pro své rekreační a sportovní možnosti k nejvíce využívanému místu v blízkosti Chodova. Kromě přírodního koupaliště s jedinečnou kvalitou vody nabízí napojení na cyklostezky, běžecké trasy, praktické zázemí pro návštěvníky či venkovní posilovací stroje.