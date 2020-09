Chebský sportovní areál prokoukne, nabídne lepší hřiště i skatepark

Cílem úprav v Poohří je, aby sportoviště splňovalo kritéria mezinárodní atletické federace. Zároveň chce město mimo ovál přemístit oblíbené basketbalové hřiště a vybudovat v areálu nové kurty na plážový volejbal. Sportovci se konečně dočkají i skateparku. Práce začnou ještě letos.



„Už na podzim by se mělo začít s dostavbou stadionu. Nově by tam mělo být doskočiště pro dálku a navíc přibudou i sektory pro vrhačské disciplíny. To je důvod, proč dojde k přemístění stávajícího basketbalového hřiště, které patří k hojně využívaným sportovištím, mimo vlastní stadion. Také se budou obnovovat vrchní vrstvy na běžecké zlaté dráze, jsou už opotřebované,“ předestřel plány chebský místostarosta Miroslav Plevný.

Podle jeho slov je současně třeba vybudovat dvougaráž pro parkování techniky a zajistit izolaci pro objekt stojící vedle lanového centra. „Celkem na to máme připravených 21 milionů korun, přičemž na samotnou dostavbu stadionu patří zhruba 17 milionů. Pokud všechno půjde tak, jak si představujeme, hotovo bude na jaře příští rok, nejpozději do letních prázdnin,“ řekl.

Další peníze město vloží do nových sportovišť a plánuje také areál vylepšit. Vedle basketbalového hřiště, které Chebští nechají nově vybudovat vedle stadionu, vznikne v sousedství zlaté dráhy i tolik očekávaný skatepark.

„O něm se mluví už asi deset let. Zvažovaly se různé lokality a nakonec se zdá, že tohle místo má svoje bonusy. Protože zde nikdo nebydlí, nebude tolik vadit hluk. Poohří je zároveň hojně navštěvované, do jisté míry zde bude i dozor, protože stadion v sousedství má správce, a navíc celé sportoviště je koncipované jako otevřený prostor. Takže nehrozí, že by se z toho stala jakási zašívárna. Na skatepark v tomto místě už máme studii,“ pokračoval Plevný s tím, že park s řadou pevných překážek by měl vyjít na dalších přibližně sedm milionů korun. Budovat by se mohlo začít možná už příští rok.

V lokalitě by mělo vzniknout také zcela nové hřiště na plážový volejbal. Tady město zvažuje, že k tomu účelu využije část zátopové oblasti, kde kvůli bezpečnosti nesmí stát žádné trvalé stavby.

„Budeme se muset zaměřit i na lanové centrum, které příští rok oslaví deset let provozu. Což je ale zároveň standardní hranice životnosti. Je tam mnoho dřevěných prvků, z nichž některé už byly vyměněny. Tedy nás čeká komplexní obnova centra,“ podotkl Plevný.

Město chce lanové centrum provozovat dál, nicméně právě plánovaná obnova je podle Plevného příležitostí ke zcela novému pojetí sportoviště. „Vzniká tady myšlenka jakéhosi středověkého lanového města s 3D bludištěm, pro děti od 6 do 15 let by byla jedna jeho část bez jištění. Návštěvníci by se pohybovali v sítích. Dominantou centra by byla věž, která by evokovala Černou věž chebského hradu, jen by byla bílá. Na ní by mohla vyrůst třeba horolezecká stěna. Myslím, že takový projekt by byl využívaný víc než stávající lanové centrum,“ doplnil Plevný.

Doplnil, že celý areál na levém břehu řeky Ohře zůstane i nadále městu. Pod palcem jej bude mít příspěvková organizace Správa sportovišť města Chebu.