Opravený skatepark v Ostrově poslouží ještě tři roky, brzy začnou stavět nový

„Touto investicí jsme životnost parku prodloužili do roku 2024, mezitím plánujeme zahájit výstavbu nového volnočasového areálu,“ uvedl místostarosta města Marek Poledníček.

Nyní hodlá prostor pravidelně kontrolovat městská policie. „Opakovaně totiž zjišťujeme, že jen čtyři z deseti návštěvníků skateparku mají na hlavě helmu, přitom jde podle provozního řádu o povinné vybavení. Strážníci proto začnou skatepark častěji monitorovat,“ upozornil Poledníček.

Podle velitele Městské policie Ostrov Ladislava Martínka nelze rozdávat pokuty, strážníci ale hodlají zasahovat neméně razantně. „V případě, že bude docházet k pochybení opakovaně, je v naší pravomoci skatepark dočasně uzavřít,“ uvedl Martínek.

Skatepark byl v Ostrově postaven v roce 2014. Má 14 překážek, které svými většími rozměry lákají nejen skateboardisty, ale také jezdce na BMX kolech a koloběžkách. Nyní již ale pomalu dosluhuje, loni v srpnu tu navíc hořelo. Při požáru doskočiště naplněného molitanem tehdy zemřela nezletilá dívka.

Po aktuálních opravách stávajícího vybavení skateparku tak mají ještě tento rok začít práce na výstavbě nového rekreačního a sportovního areálu. Z části bývalých kasáren u kláštera nedaleko Zámeckého parku chce radnice vytvořit místo, kde se bude nejen sportovat, ale i koncertovat nebo se tu budou pořádat výstavy.

Část peněz na výstavbu areálu by měla jít z programu na opravy brownfieldů a měla by probíhat v několika etapách. „V rámci té první je naplánováno i vybudování téměř kilometrové inline dráhy a pumptracku,“ upřesnil místostarosta Poledníček s tím, že studie na výstavbu multifunkčního areálu už existuje a nyní se objednává projektová dokumentace.



Město nechtělo areál vymýšlet jen od stolu, a tak pozvalo ke spolupráci i místní komunitu bikerů a skejtařů.



„Po dohodě s městem jsme vytvořili jakousi naši vizi, a když jsme pak viděli vizualizaci připravovaného projektu, bylo to velmi podobné naší představě o tom, co by měl městský areál tohoto druhu obsahovat. Nakonec jsme spojili bikery, skejťáky, ale i koloběžkáře a ladili finální podobu tak, aby byly všechny komunity spokojené,“ přibližuje Martin Soukup, jeden z provozovatelů skate akademie v Karlových Varech genezi spolupráce s městem na projektu.