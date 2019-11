Oprava ulic nad Vřídlem se protáhne, na místě ještě pracují archeologové

Archeologové totiž na místě našli vzácné konstrukce a nyní řeší, jak je zakonzervovat. A dláždění by to mohlo narušit.

Dílo zdržuje ještě jedna část, a to úsek mezi Moravskou ulicí a křižovatkou Libušina směrem k chrámu Máří Magdaleny. Radnice dohodla s hoteliéry, že stavební firma bude pracovat po polovinách kvůli dopravní obslužnosti, tedy zásobování a podobně. Cena celé akce zatím zůstává zhruba na 30 milionech.



Prostor u kostela svaté Máří Magdaleny je součástí národní kulturní památky. Archeologové měli zjistit, zda v něm lze doložit nějaké vrstvy staršího dláždění a pozůstatky starších konstrukcí. Starší dláždění sice nepotvrdili, konstrukce předešlého kostela však ano. Právě ty by měla překrýt dlažba.

„Našli jsme velice cenné relikty původního kostela, možná jediné, které se dodnes zachovaly, a základ staršího schodiště do kostela. Vše bylo velice mělce položené. Památkáři dospěli k názoru, a my to samozřejmě odporujeme, že při novém zadláždění, kde jsou nějaké výškové poměry, bude trochu problém porovnat se s navrhovanou starou dlažbou, aby se nepoškodily objevené relikty,“ vysvětlil karlovarský archeolog Jiří Klsák.

Památkáři měli původně připravenou variantu zadláždit prostor většími deskami. Nyní uvažují o možnosti použít dlažbu takového rázu, který se objevuje z boku kostela, zejména v uličce mezi kostelem a farou.

Archeologům se v létě podařilo také najít zbytky původní hřbitovní zdi, a protože se pohybovali v prostředí starého hřbitova, setkali se i s kosterními pozůstatky karlovarských obyvatel. Hřbitov u kostela fungoval bezmála 300 let.

Počet pohřbených lidí odhadli archeologové na stovky, možná i tisíce. Ostatky některých z nich už přitom mají za sebou exhumaci a nyní se nacházejí mimo jiné v kostnici pod kostelem. Průzkum u Máří Magdaleny začal na jaře, v současné době je téměř hotový.

Ačkoli se finální termín celé akce protáhne, některé části stavby už lidem slouží. „V provozu je Hynaisova, Moravská, právě pod křižovatkou Libušina a spodní část od Vřídelní ulice k Tosce,“ vyjmenoval primátorčin náměstek pro investice Petr Bursík.

Původní kostky, které tamní ulice dláždily, se podle něj nacházejí v deponii města. Jde o ty, které lze ještě použít. „Část z nich už použít nejde, protože jsou natolik zvětralé, že se rozpadly,“ doplnil náměstek.