Do bývalého areálu Škody Ostrov se vrací výroba, roste tam první hala

Do areálu v Dolním Žďáru se tak nepřímo vrátí elektromobilita. Po trolejbusech, které zde až do roku 2004 vyráběla společnost Škoda, totiž novou halu využije firma, jejíž výrobky slouží mimo jiné i pro nabíjecí stanice elektromobilů. Společnost Amphenol přitom funguje v Ostrově už takřka tři desítky let.



„Nová hala nám pomůže zvýšit efektivitu v logistice o více než deset procent a rozšířit výrobní kapacity tak, abychom dokázali pojmout stoupající poptávku na trhu,“ uvedl Jiří Gerner, manažer ostrovského závodu.

Amphenol zatím využije polovinu chystané haly, to znamená přibližně deset tisíc metrů čtverečních. „Věříme ale, že jak bude firma expandovat, postupně obsadí halu celou,“ řekl Pavel Sovička, generální ředitel developerské společnosti Panattoni pro Českou a Slovenskou republiku. Právě ta je investorem projektu parku Ostrov North.

Developer Panattoni získal areál bývalého podniku Škoda Ostrov v roce 2016. Zatím do něj investoval 250 milionů korun. V této částce je cena za nákup, demolici někdejších výrobních hal a sanace brownfieldu.

Zajímavostí je, že při demolici firma využila téměř veškerý odpad. „Co nemuselo pryč, zůstalo v areálu. Panattoni Park Ostrov North je tak naprosto unikátním projektem cirkulární ekonomiky, která odpovídá na požadavky doby v souvislosti se Zelenou dohodou a dekarbonizací,“ přiblížil projekt Sovička.

Předpokládá, že se cena za první ze dvou chystaných hal bude pohybovat kolem 20 milionů eur. Výstavbu má na starosti společnost Kajima Design and Construction Europe, jejíž první akcí v České republice byl areál kolínské automobily TPCA.

„Nový Ostrov byl průmyslovým městem, výraznou roli přitom hrál podnik Škoda Ostrov. S trochou nadsázky se dá říct, že lidé z Ostrova pracovali buď ve škodovce, nebo jinde,“ řekl při slavnostním zahájení stavby místostarosta Ostrova Marek Poledníček. Velkou roli, proč se do Ostrova průmysl postupně vrací, vidí i v místní Střední průmyslové škole, která vychovává odborníky v mnoha oborech.

V Ostrově už řadu let funguje průmyslová zóna na jihu města.