Chebské Tchibo se rozrostlo, projde jím každý balíček objednaný v Evropě

„Vyvážíme i jinam. S trochou nadsázky se dá říct, že každý balíček objednaný v Evropě projde chebským distribučním centrem,“ řekl manažer skladu Tchibo Cheb Zbyněk Korelus.

Hala, jež dosud sloužila výhradně pro e-shop Tchibo, převezme po rozšíření a vybavení moderními technologiemi příští rok i část logistických procesů, které se týkají kamenných obchodů a prodejních koutků Tchibo. Společnost rovněž letos změnila způsob dopravy zboží do Chebu. Místo kamionů využívá až ke státní hranici vlaky. Prostřednictvím kamionů přepravuje kontejnery jen několik posledních kilometrů.



„Rozšíření distribučního centra je pro nás jasným závazkem vůči Chebu i vůči Česku jako zásadnímu stavebnímu kameni naší evropské logistické strategie,“ uvedl generální ředitel společnosti Tchibo Praha Richard Hodul.

Cheb je obchodní křižovatkou Evropy

Podle generálního ředitele Panattoni pro ČR a Slovensko Pavla Sovičky byla společnost Tchibo jedním z prvních nájemců v chebské průmyslové zóně.

„Popravdě bylo docela těžké ji přesvědčit, aby do lokality šla. Nakonec se ale ukázalo, že to bylo správné rozhodnutí a že Karlovarský kraj může plnit roli plnohodnotné druhé brány do Německa vedle Plzeňského kraje. Česko vždy bylo obchodní křižovatkou Evropy. Jsem rád, že to i díky společnosti Tchibo opět začíná platit,“ konstatoval Pavel Sovička, který vyzdvihl úlohu města Cheb a poděkoval mu za dlouhodobou podporu.

Chebského starostu Antonína Jalovce těší, že se město stalo pro společnost natolik atraktivním, že zde posiluje svou přítomnost a expanduje.



„Cením si také důrazu na minimalizaci dopadů na životní prostředí. Výše investovaných prostředků a pokročilé technologie uvnitř haly jsou důkazem, že zvolená lokalita je pro společnost Tchibo perspektivní a že chce v naší průmyslové zóně působit dlouhodobě,“ uvedl Antonín Jalovec.

Na chebský průmyslový park jsou pyšní i lidé ze skupiny Accolade. „Naším cílem je přispět k růstu karlovarského regionu a krok za krokem z něj díky konkurenci na trhu práce vytvářet české Bavorsko,“ prozradil plány Milan Kratina, ředitel skupiny Accolade.

Tchibo je jedním z největších výrobců kávy na světě a vedoucí firmou na trhu pražené kávy na mnoha evropských trzích. Je rovněž jedním z největších mezinárodně působících maloobchodních prodejců.

Své výrobky nabízí prostřednictvím vícekanálového distribučního systému, který tvoří síť kamenných prodejen Tchibo, internetový obchod a řada prodejních koutků ve vybraných prodejnách obchodních řetězců. Společnost byla založena v roce 1949 v německém Hamburku, na český trh vstoupila v roce 1991.