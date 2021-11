Kvůli nové průmyslové hale u Rudé věže smrti bude v Ostrově referendum

Návrh rady města, aby o změně územního plánu v oblasti bývalého areálu ostrovské Škodovky rozhodovali obyvatelé v místním referendu, schválili zastupitelé Ostrova na svém posledním zasedání.



„Zastupitelé se většinově shodli na tom, že kvůli nedávné medializaci stavby chtějí znát názor obyvatel města, a uložili mi, abych jako starosta zabezpečil jeho přípravu,“ vyjádřil se starosta města Jan Bureš (ODS).

Zároveň oznámil, že referendum se bude konat v pátek 10. prosince v době od 12 do 20 hodin.

„Celkové náklady na jeho konání by se měly pohybovat kolem 400 tisíc korun,“ dodal Bureš.

Jenže podle opozice okolnosti vyhlášení referenda naznačují, že jde jen o jeho účelové vyhlášení.

„S vyhlášením referenda problém nemáme, ale jeho termín je stanoven na adventní dobu, na 10. prosince,“ uvedl Jiří Pavlík, opoziční ostrovský zastupitel (HNHRM). „To ale není termín, který bude vyhovovat široké veřejnosti. Lidé budou mít úplně jiné starosti, myslím, že povánoční doba by byla vhodnější,“ zdůraznil.

Navíc se horší covidová situace a je podle něj dost dobře možné, že se řada místních nebude moci referenda zúčastnit, případně se kvůli obavám o zdraví k urnám ani nedostaví.



Samotné hlasování pak má trvat jen od 12 do 20 hodin. Ne každý se bude moci v pracovní den uvolnit a přijít hlasovat. „Lepší by bylo hlasovat od rána až do večera,“ dodal Pavlík.

Navíc se město podle něj doposud nevypořádalo s řadou připomínek. „Pokud se například památkový ústav vyjádří ke změně územního plánu negativně, tak to celý proces definitivně zastaví a nebude dále o čem jednat,“ zdůraznil Jiří Pavlík.

V takovém případě bude referendum úplně zbytečné a navíc i drahé. V sousedním Jáchymově, kde hlasovali o prodeji pozemků, ho zvládli za několik tisíc korun, konalo se ale zároveň s parlamentními volbami.



Hala velká jako 15 fotbalových hřišť

O změnu územního plánu v Ostrově požádala společnost Panattoni, která na základě platného územního rozhodnutí v brownfieldu na okraji města staví nový průmyslový park. Kvůli zvažované změně technologií ale chce navýšit budovanou halu o sedm metrů proti původnímu projektu.



V areálu bývalého závodu Škoda plánuje vybudovat dvě haly, z nichž jedna bude s rozlohou přes 100 tisíc metrů čtverečních největší v republice. Pro představu bude mít plochu jako 15 fotbalových hřišť.

Nyní chce firma navíc výšku haly zvednout z původních 12 na 22,5 metru, což odpovídá sedmipatrovému panelovému domu.



Podle místních tak bude ohrožena národní kulturní památka Rudá věž smrti v jejím těsném sousedství, zároveň se neúměrně navýší i budoucí kamionová doprava, až se jednou haly různým podnikatelským subjektům pronajmou. Vysoká hala podle odpůrců navíc zastíní pohled z města směrem k horám.