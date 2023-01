Bývalé sanatorium Trocnov je prodané, město za něj dostane 58 milionů

Této společnosti už patří sousední lázeňský hotel Villa Smetana, dříve hotel Smetana Vyšehrad. Za objekt zaplatí 58 milionů korun. Na dalších 800 tisíc pak vyjde vybavení. Obchod podle primátorky Andrey Pfeffer Ferklové musí ještě posvětit zastupitelstvo.

„Koupě Trocnova dává smysl okolním hotelům. Jeho kapacita je totiž pouze 45 lůžek a poslouží jim tak jako depandance. Čekali jsme proto, že se o něj bude ucházet více firem,“ konstatovala primátorka.

Město si podle ní dalo několik podmínek. Aby zabránilo spekulativnímu nákupu, určilo si dvacetileté předkupní právo.

„Nový majitel pak magistrátu poskytne 50 'pokojonocí’ ročně zdarma po dobu deseti let. Tuto kapacitu využijeme při ubytování oficiálních návštěv města,“ řekla Pfeffer Ferklová.

Do městské správy se sanatorium vrátilo v květnu roku 2021, kdy vypršela smlouva s nájemcem, respektive ji magistrát neprodloužil. Už tehdy bylo podle prvního náměstka primátorky Tomáše Trtka jasné, že pokud by měl objekt fungovat pod hlavičkou Karlových Varů, znamenalo by to velké investice.

Ještě před nedávnem sloužilo bývalé sanatorium jako dočasné ubytování pro válečné uprchlíky z Ukrajiny. Poslední objekt opustili na sklonku října. Důvody k tomuto kroku byly ekonomické. Náklady na vytápění v zimě by totiž byly enormní.

Město se Trocnov neúspěšně pokusilo prodat už na začátku loňského roku.