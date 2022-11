Vary hledají úspory v Alžbětiných lázních, zkusí sehnat i investora

Ztrátovost je největším problémem provozu karlovarských Alžbětiných lázní. Město jej každoročně dotuje dvaceti miliony korun. Pokud by je mělo dále provozovat, neobejde se to podle náměstka Miroslava Vaňka bez úspor. Vizi toho, jak budou lázně fungovat do budoucna, chce zastupitelům předložit do konce června příštího roku.