Karlovy Vary chystají prodej sanatoria Trocnov, nenašly pro něj využití

Do městské správy se sanatorium vrátilo vloni v květnu, kdy vypršela smlouva s nájemcem, respektive ji magistrát neprodloužil.

Už tehdy bylo podle prvního náměstka primátorky Tomáše Trtka jasné, že pokud by měl objekt fungovat pod hlavičkou Karlových Varů, znamenalo by to velké investice. „Bavíme se o částce v řádu desítek milionů korun,“ potvrdil náměstek.

Penězi na rekonstrukci přitom město nyní neoplývá. Podle primátorky Andrey Pfeffer Ferklové je tak prodej sanatoria logickým krokem a reakcí na dobu, ve které žijeme.

„Město Karlovy Vary bojuje s velmi napjatým rozpočtem. Hledáme peníze na věci související s chodem města, opravami mostů, komunikací, sociálními službami a dalšími, pro obyvatele nepostradatelnými věcmi,“ popsala současnou situaci primátorka. Do tohoto schématu nyní rekonstrukce Trocnova nezapadá.

Poté, co Karlovy Vary převzaly objekt do své správy, uvažovalo vedení města o tom, že by v něm mohla vzniknout lůžková kapacita pro Alžbětiny lázně. Ty mají ubytování pro své klienty nasmlouvané napříč městem, nejvíce pak v hotelu Imperial.

Město proto požádalo ministerstvo zdravotnictví o zařazení Trocnova do sítě nestátních zdravotnických zařízení. „Naše registrace nebyla kladně vyřízena z důvodu omezených kapacit přidělovaných kvót lůžek v rámci nestátních zdravotnických zařízení,“ popsal anabázi náměstek Trtek.

„Toto spojení nám dávalo smysl, ale ministerstvo zdravotnictví odmítlo zvýšit počet placených lázeňských lůžek ve městě, a tím pádem celý záměr zkrachoval,“ doplnila primátorka s tím, že hledat jiné než lázeňské využití tohoto objektu je z mnoha důvodů rovněž komplikované a téměř nereálné.

Rozhodnutí nabídnout objekt k prodeji tedy není podle reprezentace města unáhleným krokem, ale z pohledu Karlových Varů nejlepším řešením.

„Nemáme peníze na jeho rekonstrukci a nenašli jsme pro něj využití. Objekt zároveň není možné takzvaně zakonzervovat a čekat, jestli za rok, dva nebo tři přijde někdo s nějakým projektem a nápadem. I proto jsou jasně nastavená pravidla prodeje a hlavně cena, pod kterou prostě nepůjdeme,“ dodává náměstek primátorky Tomáš Trtek, který zároveň připomíná současnou dobu covidovou, kdy je v Karlových Varech i okolních lázeňských městech řada hotelů a sanatorií zavřená a bojuje o přežití.

„I proto jsou myšlenky na otvírání dalšího sanatoria z našeho pohledu zcela mimo realitu,“ dodal náměstek.