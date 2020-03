Lázeňská města mohou po pandemii zachránit sami Češi, míní šéf infocentra

O tom, že jsou Karlovy Vary na lázeňství a cestovním ruchu závislé, nemůže být pochyb. Opatření, kterými se svět vyrovnává s pandemií koronaviru, na město tvrdě dopadnou. Obě oblasti zaměstnávají v Karlových Varech podle Josefa Dlohoše tisícovky lidí. „Je to odhadem deset až dvacet procent obyvatel Karlových Varů. Nejde ale jen o ně,“ říká.



O koho jde ještě?

Kromě lidí pracujících v cestovním ruchu jako takovém je to i o službách, které jsou navázané na hotely, restaurace a lázeňská zařízení. Jde o potraviny, prádelny, čistírny. Hotely navíc řeší i vybavení pokojů a restaurací. Firmám, kterým tohle všechno přestane fungovat, se začnou snižovat obraty.

Březen ještě není měsícem klasické sezony v Karlových Varech. Jak by to teď ve městě vypadalo za normálních okolností?

Vypadalo by to tak, že hotely, které nenabízejí lázeňské služby, by byly poloprázdné. Hotely, které fungují v podstatě jako sanatoria a nabízejí komplexní lázeňskou léčbu, mají v prvním čtvrtletí roku mimosezonní ceníky. Nejsou obsazené na osmdesát a více procent, ale klientelu mají. S určitou obsazeností od čtyřiceti do šedesáti procent počítají. Je to samozřejmě různé - od hotelu k hotelu.

Jaká je situace nyní?

Nyní je tristní. Troufnu si říct, že podobná situace v Karlových Varech nikdy nebyla, ačkoli ještě nejsem tak starý. Jsou uzavřené hotely, restaurace a z tisícovek lůžek, která ve městě máme, jsou obsazené pouze stovky. Zůstaly tu jen zbytky turistů a ti v podstatě riskují, že se nedostanou včas domů.

Josef Dlohoš narodil se v Karlových Varech , je mu 39 let

Karlovy Vary před několika lety zažily potíže kvůli propadu rublu a s tím souvisejícím úbytkem ruských klientů. Bude to teď opravdu ještě horší?

Zcela určitě. O tom se vůbec nedá pochybovat. Jestli bude pro hoteliéry a restauratéry v uvozovkách slušná druhá polovina letošní sezony, tak budeme velmi rádi. Propad bude enormní a nepůjde jen o Karlovy Vary.

Lázeňských měst je v regionu několik. Pocítí to tedy celý kraj, coby z velké části lázeňský a turistický region, z celé republiky nejvíce?

Co se týká cestovního ruchu, tak bezpochyby. Na druhém místě si troufnu říct, že bude Český Krumlov a hned v těsném závěsu Praha. Myslím si, že v Praze se turismus obnoví rychleji, protože tam jde přece jen o jiný segment. Lázeňská města na tom budou hůř.

Mohli by opětovnému rozjezdu pomoci čeští klienti?

Určitě. Už jsme nad tím samozřejmě přemýšleli a bude to jedna z našich strategií a věcí, kterou budeme ve velkém podporovat - tedy domácí cestovní ruch. Myslíme si, že karanténa bude mít na Čechy také velký ekonomický dopad. Určitě nebudou mít všichni v létě peníze ani náladu na cestování. V těchto časech je to to poslední, co Češi řeší. Jsou jiné priority. Budeme se tedy snažit probudit v nich zájem o Karlovy Vary a budeme tomu muset přizpůsobit i trh. To už ale bude záležet na jednotlivých hoteliérech, jak se k tomu postaví a zda se k naší kampani připojí.

Jak by mohla kampaň vypadat?

V současné chvíli připravujeme její vizualizaci. Předpokládáme, že bude velmi střídmá, bude emoční. Doufám, že všechny akce, které se nyní ruší, se nakonec uskuteční ve vhodném náhradním termínu. Třeba během léta, kdy už snad budeme bez karantény. Chceme Karlovy Vary propagovat nejen jako čistě lázeňské město, ale jako živé město, kde se každý týden něco děje. Ať už jde o akce kulturní, sportovní či společenské.

Očekával jste, že by se mohl koronavirus dotknout západočeských lázní?

Na začátku roku jsem si to nedokázal představit. Nepřisuzoval jsem tomu takovou váhu a pozornost. Vnímal jsem ho jako lokální epidemii v Číně. To, že se může virus takhle rychle rozšířit a je tak nakažlivý, myslím zaskočilo všechny v celé Evropě, především v Itálii.

Může to být pro nás dobrá lekce?

Myslím, že ano. Můžou nastat i různé jiné situace, nechci však předjímat a sýčkovat. Měli bychom být připraveni na různé scénáře a varianty. Tohle je evidentně prověrka nejen pro vládu a vedení republiky, ale i pro města a kraje, aby měly nějaké možnosti, mohly si řídit spousty věcí samy, byly připravené a měly krizové scénáře. Neříkám, že v tuto chvíli nefungují, možná by to ale šlo do budoucna udělat i jinak.