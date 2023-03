Kvůli rostoucím škodám chce kraj obnovit projekt redukce počtu prasat.

„Byl to častý požadavek z jednotlivých obcí, které jsme navštívili,“ konstatoval hejtman Petr Kulhánek. Podle jeho prvního náměstka Karla Jakobce se situace vrací do stavu před několika lety, kdy kraj program zrušil. Obdobný totiž obcím nabídl i stát. V minulosti mohli myslivci získat až tisícikorunu za odstřeleného divočáka.

„Opět se zvyšují škody, které černá zvěř páchá. Program by měl být motivací pro myslivce,“ uvedl Jakobec s tím, že kraj v tomto ohledu v minulosti patřil k pionýrům. Důvodem, proč k programu přistoupil, byly podle náměstka množící se stížnosti z radnic na škody, které černá zvěř páchá nejen na obecním, ale i na soukromém majetku.

V letech 2017 až 2018 kraj nabízel až tisícikorunu za odstřeleného divočáka. Maximální výše příspěvku na jednu žádost mohla být v tomto období 250 tisíc korun. Díky tomu došlo meziročně k rapidnímu nárůstu odlovených kusů. Zatímco mezi roky 2016 a 17 ulovili myslivci 5 061 prasat, o rok později to bylo už 8 413.

Divoká prasata klidně zamíří i na sídliště

Mezi uživatele a držitele honiteb tehdy kraj rozdělil příspěvky v celkové výši 2 miliony korun. Mezi obce, které se s problémem divokých prasat potýkaly nejvíce, patřily Bukovany na Sokolovsku. Bylo zde poměrně běžné, že se stáda divočáků pohybovala přímo na sídlištích.

Podle starosty Zdeňka Pauluse se sice situace zlepšila, neznamená to ale, že by problémy ustaly úplně. „Do obce samotné už prasata nechodí. Ale krajnice u silnic podél Bukovan jsou od nich hodně zrytá,“ popsal stav starosta. Vedení Bukovan se snaží situaci řešit po vlastní linii.

„Máme dohodu s myslivcem, který černou může střílet. Ale iniciativu kraje v vítáme,“ doplnil Paulus. Problémy řešili i v Sokolově, kde divočáci napáchali škody za statisíce korun. Vyzkoušeli zde veškeré možné technické prostředky, jak jim zabránit v pohybu po městě. Prasata si ale na nástrahy zvykla a naučila se je obcházet.

Úlovky bude nutné řádně dokumentovat

Obnovený krajský program by měl být v určitém ohledu přísnější než v minulosti. „Vzhledem k tomu, že by se nejednalo o celoplošný, ale pouze o krajský projekt, mohlo by docházet k podvodům. Někdo by mohl žádat o peníze za divočáka odstřeleného mimo hranice regionu,“ konstatoval Karel Jakobec.

Kraj proto vymýšlí aplikaci pro chytré telefony. Odstřelený kus by myslivec musel vyfotografovat, součástí takto zdokumentovaného odlovu by pak měla být GPS data. „Podobné aplikace už existují. Teď bude důležitý poměr jejich ceny a výkonu,“ doplnil Jakobec.

Znovuobnovení programu by podle něj nemělo být dražší než čtyři miliony korun, včetně pořízení aplikace. Potřebné prostředky kraj uvolní v rámci třetího kola přerozdělování přebytku hospodaření za loňský rok.