Muž při inhalaci výparů z lázeňského pramene spadl do šachty

Podle informací serveru krimi-plzen.cz se jednalo o divadelního režiséra, který byl hostem Marienbad Film festivalu. Událost se stala ve Ferdinandově prameni krátce před sedmou ráno.



„Děje se to často, odpařuje se tam CO 2 a nějaká síra. Oni to na povrchu vdechujou ve škvíře brčkem, sice se tím přiotráví, ale jsou v rauši,“ popsal serveru místní svědek.

Podle výše uvedeného zdroje to ale muži zřejmě nestačilo a dal na radu, že když otevře poklop pramene a vleze pod něj, jsou účinky podstatně silnější. Během krátké chvíle však ztratil vědomí a spadl na dno šachty.

Na místo vyjeli záchranáři, policisté i hasiči.

„Měli jsme nahlášeno, že jedna osoba spadla do šachty. Po příjezdu sedmatřicetiletý muž ležel a nedýchal, hasiči ho vyprostili a zahájili jsme resuscitaci. Posádka pak z místa volala leteckou záchrannou službu, vrtulník muže přepravil do plzeňské fakultní nemocnice,“ popsal událost mluvčí krajských záchranářů Radek Hes.

Případem se zabývá také policie. Ta mimo jiné zjišťuje, zda v případu sehrál roli i alkohol. „Zahájili jsme úkony trestního řízení a v současné době prověřujeme okolnosti případu,“ uvedla krajská policejní mluvčí Kateřina Krejčí.