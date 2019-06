VIDEO: Pes po pádu uvázl ve staré šachtě, vyprostili ho hasiči

Psovi vyjeli na pomoc v sobotu odpoledne hasiči z Kraslic i Karlových Varů, dorazili také jejich dobrovolní kolegové z Rotavy a Pozorky.

„Vypadalo to, že sobota bude pro naši kříženku Saru, kterou jsme si vzali už skoro před deseti lety z útulku, velmi smutná. Úzkým otvorem na pěšině sklouzla a propadla se do jakési bývalé šachtice, jejímž hrdlem by se protáhlo jen malé dítě,“ popsali nehodu na Facebooku hasičů majitelé zvířete.

Všechny jejich pokusy o záchranu psa selhaly, kříženka se poté vysmekla ze kšírů a zůstala v šachtě uvězněná. A tak majitelé zavolali hasiče.

„Museli jsme zvětšit vstupní otvor, abychom se k pejskovi dostali. Následně byl bez zranění vytažen a předán majitelům,“ řekl mluvčí krajských hasičů Martin Kasal.

„Hasiči si hravě poradili se situací, která vypadala děsivě. Rádi bychom celému týmu poděkovali za brilantní zásah a záchranu postarší psí dámy,“ uzavřeli ve svém příspěvku vlastníci psa.