Oprava přivaděče na obchvat zkomplikuje na rok dopravu v Chebu

Úzká silnice plná nerovností, které místy chybí chodník, totiž nutně potřebuje opravy. Dříve okrajová komunikace v posledních letech slouží pro velkou část jižního města jako přivaděč na jihovýchodní obchvat.



„Rekonstrukce Zemědělské ulice by měla začít v květnu a potrvá do června následujícího roku,“ upřesnil chebský starosta Antonín Jalovec s tím, že projekt se připravoval řadu let. Musely se vyřešit hlavně majetkové záležitosti. Silnice sice patří kraji, ten ji po opravách předá městu.

Na opravách za desítky milionů korun se budou finančně spolupodílet Karlovarský kraj, město Cheb a správce sítí, společnost Chevak. „Jde jednoznačně o nejdražší opravu komunikace za mnoho let, celková hodnota úprav se blíží čtyřiceti milionům korun,“ konstatoval starosta.

Situace se změní i v nepřehledném „esíčku“, kde úzkou komunikaci svírá z jedné strany bytelný plot soukromé zahrady, z druhé prudký svah vzhůru. Není tu místo ani na plnohodnotný chodník. „To je ta nejnebezpečnější část silnice,“ potvrdil chebský místostarosta Miroslav Plevný.

Kvůli chodníku projekt počítá s tím, že se část svahu odbagruje a na místě vyroste nová opěrná zeď. Lidé by tak po dokončení rekonstrukce už nemuseli v nepřehledné dvojité zatáčce využívat úzkou panelovou pěšinu na okraji vozovky nebo kličkovat mezi projíždějícími auty. Právě tento úsek byl před lety při přípravách stavby jihovýchodního obchvatu terčem kritiky odpůrců stavby i samotných obyvatel.

Opravy silnic v Chebu budou pokračovat

Ti namítali, že po dokončení silnice, jež spojí východní část města a Svatý Kříž, dojde k masivnímu nárůstu počtu projíždějících automobilů a tím i k většímu nebezpečí pro chodce.

„Obavy potvrdil i bezpečnostní audit, který jsme nechali zpracovat,“ potvrdil Pavel Pagáč, který před lety na problémy upozorňoval. Zmíněné „esíčko“ pak v auditu označili odborníci na dopravu za vysoce rizikové místo.

Opravený úsek Zemědělské naváže na komplikovanou křižovatku u mostu z ulice Osvobození do Hájů. Na tu se město plánuje také zaměřit. Ale až později. Uzavření křižovatky by v souvislosti s opravami Zemědělské čtvrť Háje odřízlo od světa.

„Navíc v tuto chvíli ještě není známá definitivní podoba křižovatky. Ve hře je několik variant, například i kruhový objezd,“ upřesnil Plevný.

Práce začnou hned za křižovatkou. Skončí v místě za takzvaným Dolíčkem, kde se opravovaný úsek napojí na novou silnici, která ústí na jihovýchodní obchvat. V tomto místě chce radnice vybudovat ze silnice nový přístup na sousední pozemky, kde by výhledově mohly vyrůst parcely pro nové domky.

„Přes všechny problémy, které stavba přinese, je rekonstrukce Zemědělské nutností. Doprava zde je složitá. Myslím, že nikdo nepočítal s tím, kolik automobilů jihovýchodní obchvat do Hájů nakonec přivede,“ říká Gabriela Licková, která v Hájích žije. V minulosti pouze okrajová místní komunikace patří po otevření obchvatu mezi průjezdní trasy městem.