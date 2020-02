Cheb nechal prověřit stav mostů, větší závady mají čtyři z nich

Jedním z mostů, které mají větší závady, je například provizorně opravená železniční lávka mezi ulicemi Antala Staška a Dyleňská.

„Lávku v Dyleňské se před časem podařilo opravit. Už tehdy se ale vědělo, že ji bude možné využívat pouze dočasně, jen na pár let. Musíme rozhodnout, jakým způsobem tu záležitost vyřešit definitivně,“ konstatoval chebský místostarosta Miroslav Plevný.

Lávka je totiž problémová tím, že nese na své konstrukci nejen přivaděč pitné vody pro celou čtvrť Háje, ale zároveň kanalizační potrubí.

Problémy hlásí i Americký most přes Ohři, který má v městské dopravě zásadní roli. „Most není ve stavu, že bychom jej museli zavřít, to v žádném případě. Ale za nějaké tři čtyři roky by už jeho stav mohl být havarijní,“ upřesnil místostarosta Plevný.

Zmínil také, že v této souvislosti je třeba vyřešit i jedno dilema. Už dlouho se mluví o možnosti přivést dopravu z Vodní ulice na Americký most přímo kolem Kulturního centra Svoboda. Jenže současná poloha mostu to neumožňuje, dopravní policie má výhrady. Řešením by bylo most položit trochu jinak.

Mosty, které potřebují opravu Železniční lávka mezi ulicemi Dyleňská a Antala Staška

Americký most přes řeku Ohři v Kamenné ulici

Most před říčku Odravu v městské části Slapany

Silniční most do Hájů v ulici Osvobození

„My se proto letos musíme rozhodnout, zda most čeká generální oprava, ovšem pak nebude možné ty dvě ulice propojit, nebo, což je ta náročnější varianta, pojmeme Americký most úplně nově,“ vysvětlil Plevný.

Významnější opravou projde také železniční most v ulici Osvobození, který je hlavním přivaděčem dopravy do Hájů a dále k jihovýchodnímu obchvatu města.

Tady už město schválilo peníze na opravu povrchů chodníků a vozovky. Jenže se ukázalo, že nejde jen o povrchy. Bude třeba také opravit izolace, aby do konstrukce mostu nezatékalo.

„To je záležitost, která by se měla začít dělat hned letos na jaře, ještě před tím, než se začne s opravami Zemědělské,“ konstatoval Plevný s tím, že akce za necelých pět milionů korun by měla skončit v květnu.

Ve špatném stavu je také starý kamenný mostek přes železniční trať na Františkovy Lázně.

„Najdeme ho v lesoparku za sídlištěm Zlatý vrch. V současnosti už nikam nevede, ale je majetkem města, a tak musíme jeho stav řešit. Je pravda, že i když už ničemu neslouží, byla by asi škoda jej zbourat. Budeme se muset rozhodnout, jak s ním naložit,“ dodal Plevný.