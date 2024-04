Škola chce nadané děti dále rozvíjet. K jejich odhalení má důmyslné metody

Spolupráci se školou nyní navázala Karlovarská agentura rozvoje podnikání, která se chce rovněž podílet na podpoře nadaných dětí v kraji.

Hlavní iniciátorky projektu, učitelka Dana Chládková a ředitelka školy Radka Hodačová, už několik školení na téma práce s nadanými dětmi absolvovaly. A když škola získala z Centra rozvoje nadaných dětí Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně matematické testy TIM 3-5, pustily se do prvního testování.

To ale netušily, kolik dětí s výjimečnými výsledky základní školu Konečná navštěvuje. Pro děti, které v testu uspěly, vytvořila škola nový zájmový kroužek nazvaný Hravá matematika.

Tady se vyučující snaží s dětmi proniknout do oblasti logických operací, rychlostního počítání či využívání paměti za pomoci různých her, rozvíjejí také prostorovou představivost.

„Mám předchozí zkušenost s takovými dětmi ve vlastní třídě a problém vidím v tom, že děti nemusí být nadané jen na matematiku. Mohou vynikat v mnoha dalších dovednostech. A tak jsme způsob, jak jejich nadání odhalit, hledali dál,“ konstatovala ředitelka školy Radka Hodačová.

Ve stejném školním roce proto škola doplnila k matematickým ještě testy IDENA od Národního institutu pro vzdělávání. Tyto testy se orientují na trivium, tedy čtení, psaní, počítání, ale také na vybrané kognitivní, motivační a sociálněemoční charakteristiky. Ale stále to nebylo ono.

Nakonec učitelé školy vytvořili vlastní test tak, aby pokryl všechny aktivity či schopnosti dětí.

„Jde o to, že jsme materiál od národního institutu doplnili ještě o další oblasti podle našeho vzdělávacího plánu. Tedy o to, co se u nás na škole vyučuje,“ upřesnila ředitelka Radka Hodačová.

Uvedla, že aktuálně škola potenciálně nadaným dětem nabízí čtyři aktivity. Děti ze druhé a třetí třídy mohou navštěvovat kroužek nazvaný Zvídálci, třetí až pátá třída má k dispozici kroužek Vědci v akci, čtvrťáci až šesťáci Hravou matematiku 1, žáci sedmých až devátých ročníků pak mohou své znalosti a vědomosti rozvíjet prostřednictvím Hravé matematiky 2.

Program na míru

Základní škola navíc v tomto roce navázala spolupráci s nadačním fondem Quiido, který bude pro učitele oporou nejen při screeningu budoucích prvňáčků, ale také při samotné práci s dětmi a jejich rodiči.

„Zástupci fondu přijedou koncem dubna. Vytvoří pro naši školu program na míru a jeho prostřednictvím nás při práci s nadanými dětmi povedou. Program například ukáže, kam které dítě nasměrovat,“ upřesnila ředitelka.

V nejbližší době se do problematiky nadaných dětí zapojí také Karlovarská agentura rozvoje podnikání. Nabídla škole možnost využít jeden ze svých nejnovějších projektů přímo při výuce.

„Bude se testovat projektové a designové myšlení u dětí v žákovském parlamentu. Výsledky ukážou, zda bude tento koncept fungovat také u věkově smíšených skupin, tedy od třetí do deváté třídy. Nadaným žákům by mohl pomoci v rozvíjení logického a kreativního myšlení, rozvoji prezentačních dovedností a základů projektového řízení,“ doplnila Miroslava Tlučhořová z Karlovarské agentury rozvoje podnikání.