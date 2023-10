Jak poznat nadané dítě? Premiant to nebývá, říká přední odbornice na IQ

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet první měsíc za 1 Kč

Jak poznat nadané dítě? „Nedokáže pracovat rutinně. I to, co by se dalo v životě dělat automaticky, potřebuje vytvořit,“ říká terapeutka Monika Stehlíková. Jsou velmi citlivé, intuitivní a často se podceňují. Ve škole mohou působit jako pomalejší, protože místo počítání jednoduchého příkladu se snaží pochopit, na co pan Novák ze slovní úlohy potřebuje tolik rohlíků.