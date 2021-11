Lidé dostávají dopisy od exekutorů. Podrobně radí, jak se zbavit dluhů

Šéf Exekutorského úřadu Prachatice Kamil Košina se totiž nad rámec akce dohodl i s řadou soukromých společností, že se ke kampani připojí. Šanci očistit se tak dostane mnohem víc dlužníků. V Karlovarském kraji úřad takto oslovil na 800 lidí v exekuci.



„Mnoho z nich neví, jak se do oddlužovací akce zapojit. Proto jim zasíláme vysvětlující dopis. Nabídku zaplatit jen původní dluh a poplatek 908 korun v něm dostane více než sedm a půl tisíce dlužníků. Úroky a náklady odpouštíme mimořádně i u pohledávek věřitelů, kterými jsou vybrané komerční společnosti. Aktivně jsem se s nimi dohodl, že se do Milostivého léta taky zapojí, i když to není jejich povinnost,“ vysvětlil Kamil Košina.

Kromě Karlovarského kraje putují dopisy i do ostatních částí republiky. Nejvíc jich směřuje do Prahy a středních Čech, pak také do kraje Ústeckého a Moravskoslezského.



Obsahují základní informace o konkrétní exekuci, kterou je možné uhradit za podmínek Milostivého léta. Dlužník se tak přesně dozví, jaká je v jeho exekuci původní dlužná částka, kolik činí celkový dluh s příslušenstvím a kolik ušetří, pokud nejpozději do 28. ledna příštího roku zaplatí.

Podle informací z Exekutorského úřadu Prachatice dosáhnou náklady na distribuci informačních dopisů stovek tisíc korun. Úřad je bude hradit ze svého rozpočtu.

„Jeden dopis vyjde s celkovými náklady asi na padesát korun. V tom součtu to není levné. Ale rozhodl jsem se jít aktivně touto cestou a raději obětovat náklady na osvětu, než aby tito dlužníci dál zatěžovali celý systém,“ nastínil Košina, který je soudním exekutorem více dvě desetiletí a právě exekuci vidí jako jednu z možností, jak dlužníkovi pomoci řešit nelehkou životní situaci.

„Nechci ale roky vést exekuci proti dlužníkovi, který na celou částku s úroky nikdy mít nebude. Raději mu nabídnu možnost zaplatit jen to, co si půjčil, a to hned. Milostivé léto je k tomu ideálním nástrojem,“ doplnil Košina.

Lidé nejčastěji dluží za nájem či energie

Podle Martiny Belasové z občanské poradny Azylového domu Betlém v Chebu, která se mimo jiné zabývá i dluhovým poradenstvím, se dvě třetiny dlužníků dostaly do problémů tím, že si lidé půjčili peníze pro někoho z rodiny nebo vlastní dluh, který nezvládali splácet, řešili následnými půjčkami.

„Nejvíce se na nás obracejí lidé mezi 40 až 50 lety, výjimkou nejsou ale ani senioři. Nejčastěji dluží na nájmu, za energie či nezaplatili faktury za telefon. Měli jsme tu matku samoživitelku se dvěma dětmi, kterým otec neplatil výživné a ona to finančně nezvládala,“ nastínila Martina Belasová.

Ta se během své praxe setkala s řadou příběhů, kdy se lidé ocitli v dluhové pasti jen shodou okolností.

„Jedni zapomněli zaplatit nájem a penále s úroky se vyšplhalo na milion korun, jindy podnikatel doplatil na druhotnou platební neschopnost svých obchodních partnerů, kteří mu za odvedenou práci nezaplatili. A on se rozmýšlel, zda zaplatí státu sociální a zdravotní pojištění, nebo nakoupí jídlo pro rodinu,“ popisuje Belasová s tím, že úroky a penále často dluh mnohonásobně převyšují. Právě Milostivé léto je šancí, jak se z dluhové spirály vymanit.