Vary chtějí, aby místní podnikatelé měli na festivalu lepší podmínky

15:43 , aktualizováno 15:43

Karlovarští podnikatelé by měli mít na mezinárodním filmovém festivalu lepší podmínky. Zajistit by jim to měla nová smlouva, kterou se chystá město podepsat se společností Film servis festival Karlovy Vary.