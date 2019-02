Karlovarský kraj chystá nové výběrové řízení na opravu Císařských lázní

To předešlé, dvoukolové, před časem kraj zrušil. Stalo se tak kvůli pochybnostem o tom, že bylo v souladu se zákonem.

„Externí administrátor už připravuje všechny podklady pro vyhlášení výběrového řízení,“ informovala hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová (ANO) s tím, že tentokrát bude výběrové řízení jednokolové.

Předpokládá, že k němu dojde na jaře, samotná rekonstrukce začne v létě, pokud se nikdo neodvolá. Krajští i městští zastupitelé nyní budou schvalovat peníze, které na opravu mají poslat Karlovy Vary.

„Město v minulosti utratilo za projekty 22 milionů. Garantovalo nám ale, že dostaneme 100 milionů. Nyní by nám to mělo potvrdit dodatkem,“ vysvětlila hejtmanka.

Peníze od města, kraje i státu

Částku mají Karlovy Vary rozloženou do pěti let. „V prvním roce to bude 10 milionů, do konce příštího roku 20 milionů, do konce roku 2021 také 20 milionů a v následujících dvou letech po 25 milionech,“ řekla Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů krajského úřadu.

Na etapy bude potřebné peníze uvolňovat i kraj, který počítá s 200 miliony, stejně tak to udělá stát. Císařským lázním chce pomoci 250milionovou dotací.

„Aktuálně očekáváme rozhodnutí o jejím poskytnutí. Nedostaneme ji hned na začátku, ale průběžně během akce,“ popsala Květa Hryszová.

Kraj před několika týdny získal na rekonstrukci stavební povolení, nyní by mu mělo dorazit také finální závazné stanovisko památkářů. Opravená budova by měla sloužit hlavně ke kulturním účelům. Zatím však stále není jisté, zda v atriu lázní vznikne vestavba sálu pro karlovarské symfoniky. Souhlasilo s ní předešlé městské zastupitelstvo.

„Karlovarský kraj udělil městu plnou moc k jednání s památkáři. Pokud získá kladná závazná stanoviska, pak mu kraj stavbu sálu umožní,“ připomněla Květa Hryszová.

Podle hejtmanky se bude snažit vyjít Karlovým Varům maximálně vstříc. „Pokud by město přišlo s tím, aby se udělaly nějaké akustické změny, bude to během akce možné, neboť lze přeložit změnu stavby před dokončením. My ale prosíme Karlovy Vary, abychom hlavně mohli začít s rekonstrukcí,“ uvedla.

Nejasná budoucnost sálu

Podle primátorky Andrey Pfeffer Ferklové (za ANO) doposud žádný návrh, na který by památkáři kývli, na stole není. Přesto ale Karlovy Vary nápad nezatratily.

„Už existuje pracovní skupina, která na tom pracuje společně s kanceláří architektury města. Požadavky jsou tam ale omezenější, to znamená, pokud by to bylo možné, tak aby se sál napasoval do volného atria tak, aby nedošlo k velkým zásahům a památkáři dostali větší možnost to podpořit,“ řekla.

Kraj zřizuje několik muzeí nebo galerií. Císařské lázně jsou přitom nejnavštěvovanější budovou, přestože nejsou opravené. Měsíčně tam zavítá tři tisíce turistů.

Do doby, než jejich rekonstrukce začne, se v nich opět uskuteční několik kulturních akcí. První z nich se chystá 28. dubna, a to 23. ročník Dne evropské šlechty. Během dubna až května půjde o putovní výstavu 100 let významných staveb České a Slovenské republiky a 17. května budou Císařské lázně hostit národní zahájení muzejních nocích, což region čeká zcela poprvé. Od poloviny června do poloviny července se v budově mají konat akce mezinárodního filmového festivalu.