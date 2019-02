V letním kině zdravili fanoušky Gere i Travolta. Letos bude zavřené

Vysoké náklady na technické zabezpečení a špatný technický stav objektu. To jsou důvody, proč letos zůstanou brány karlovarského letního kina uzavřené. Potvrdila to primátorka města Andrea Pfeffer Ferklová s tím, že akce, které se zde pořádaly i v rámci mezinárodního filmového festivalu, město přesune do areálu přírodního koupaliště Rolava.

„Náklady jenom na zprovoznění areálu letního kina by byly 600 až 800 tisíc korun, což je hodně peněz,“ vysvětlila primátorka.

Její náměstek Petr Bursík pak upozornil na technický stav pódia letního kina, které podpírají dřevěné trámy. Jeho oprava by přišla na další statisíce korun.

Rozhodnutí současného vedení se ovšem nelíbí opozici. „Nechce se mi věřit, že s těmito náklady město nepočítá a letní kino by mělo zůstat zavřené. Nejen pro festival, ale i pro další koncerty, které se tam odehrály,“ reagoval bývalý primátor Petr Kulhánek.

Podle něj předchozí vedení města každý rok do rozpočtu zahrnulo na údržbu areálu a zajištění jeho provozuschopnosti částku v řádu stovek tisíc korun. „Na rozlohu areálu jsou takové peníze z mého pohledu adekvátní,“ řekl exprimátor.

Letní kino bylo v posledních letech nedílnou součástí festivalového života. Hlavní hvězdy festivalu zde pravidelně představovaly snímky ze své filmografie. Fanoušky z pódia zdravil například Richard Gere, John Travolta či Judi Dench.

„Byl to ale spíš požadavek města,“ uvedl prezident festivalu Jiří Bartoška. O tom, že by letos mělo zůstat takříkajíc mimo hru, zatím nic neví. „Budu se o to zajímat,“ doplnil.

„Letní kino je neodmyslitelně spjato s historií filmového festivalu v Karlových Varech, vždyť první promítání se zde uskutečnilo v rámci prvního ročníku v roce 1946. V posledních ročnících byly filmové hvězdy unešeny tím, že na starší filmy přišly tisícovky diváků,“ řekl k záměru radnice opoziční zastupitel Jindřich Čermák.

Vedení tak podle něj dobrovolně rezignuje na unikátní prostor, který by byl při relativně malé investici dostatečně provozuschopný.

„Ještě minulý rok se hovořilo o částce do šesti milionů korun, což se dá velmi snadno najít například v oblasti MHD. Nápad s přesunutím aktivit na Rolavu není ideální a potvrzuje, že ani nová primátorka nemá představu, co chceme z areálu mít. Pravděpodobně se také zapomnělo, že během festivalu je na koupališti stanové městečko, a nevím, jak by se promítání pro stovky diváků zkombinovalo se stovkami stanů,“ dodal.

Letní kino v Karlových Varech vzniklo v roce 1946. V původní podobě, kdy jej tvořily pouze dřevěné sedačky a plátno napnuté na dřevěné konstrukci, vydrželo do poloviny 50. let. V roce 1958 se letní kino začalo přibližovat současné podobě.

Posledními významnými stavebními úpravami prošel areál kina v roce 1961, kdy pod plátnem vyrostlo pódium s orchestřištěm, sociálním zařízením a šatnami.

Ústup z někdejší slávy, kdy byla kapacita naplněná prakticky při každém promítání, přinesla 90. léta. S nástupem videí začali lidé ztrácet o promítání pod širým nebem zájem.