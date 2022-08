Vlaky vozí minerálku už deset let, Kyselku uchránily od 20 tisíc kamionů

Cesta vlaků, které vypravuje společnosti Mattoni 1873 z nádraží v Kyselce, končí v distribučním skladě v Mostkovicích u Přerova. I když téměř 700 tisíc takto přepravených palet s nápoji představuje řádově pouze procenta produkce společnosti, má toto řešení významný dopad na provoz a ekologii v údolí Ohře. Stejné množství by totiž jinak odvezlo 20 tisíc plně naložených kamionů.

„Je to znát,“ potvrdil starosta Kyselky Aleš Labík. Doprava v obci se podle něj po zprovoznění vlečky výrazně zklidnila. Napomohlo tomu i vybudování odstavného parkoviště před Kyselkou.

„Dříve stály kolony kamionů od začátku obce až k závodu Mattoni. To už patří minulosti,“ doplnil starosta.

První vlak odjel z nádraží 28. srpna 2012. „Zprovoznění vlečky předcházela investice deseti milionů korun do rekonstrukce tratě do Vojkovic. Každoročně pak stojí údržba řádově miliony korun,“ konstatovala Andrea Brožová, mluvčí společnosti Mattoni 1873. Při rekonstrukci vlečky bylo nutné vyměnit 560 pražců a nahradit 820 metrů kolejnic.

Podle Alessandra Pasqualeho, generálního ředitele společnosti, je ale čím dál tím náročnější vlakovou dopravu využívat. A to z logistických i finančních důvodů.

„I přes svůj ekologický přínos není železniční doprava nijak podporována nebo přinejmenším nejsou odstraňovány překážky, které komplikují větší využívání železnice pro přepravu výrobků. My ale vytrváváme, protože chceme, aby byl nápojový průmysl plně udržitelný, již řadu let pro to podnikáme reálné kroky a využívání železniční přepravy je jedním z nich,“ řekl Pasquale.

Vlaky naplněné minerálkou pro odběratele na Moravě jezdí po trati dlouhé 470 kilometrů. „Cesta z Vojkovic až do Mostkovic trvá 12 až 14 hodin. Naložení jednoho vlaku nám přitom zabere přibližně den a půl,“ popsal proces Roman Kordina, manažer logistiky společnosti Mattoni 1873. Kyselské nádraží opouštějí v průměru dva vlaky týdně.

Železniční doprava se za deset let stala významnou součástí distribučního řetězce společnosti. Roční množství výrobků Mattoni 1873 přepravených po železnici vzrostlo z 64 tisíc palet v roce 2013 na 70 až 80 tisíc palet v posledních letech.

„Společnost se tak řadí mezi vůbec největší přepravce rychloobrátkového potravinářského zboží po železnici. Za projekt obnovení vlečky a s ním spojeném rozjetí železniční přepravy výrobků získal Roman Dittrich, tehdejší supply chain manager Karlovarských minerálních vod, v roce 2012 ocenění LOG-IN – Inovátor roku 2012,“ řekla mluvčí firmy Brožová.

Osmikilometrovou trať z Vojkovic nad Ohří do Kyselky nechal vybudovat Heinrich Mattoni a do provozu byla uvedena v roce 1895. Veřejná osobní doprava na ní skončila v roce 1935, do roku 1997 pak fungovala jako nákladní vlečka. Vlaky s minerálními vodami Mattoni a Magnesia a pramenitou vodou Aquila jezdí z Kyselky celoročně.