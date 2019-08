Z opomíjené lokality bude nová lázeňská čtvrť, opravy se dočká i radnice

Společnost Cimex už v Mariánských Lázních vlastní několik hotelů. Hodnota uvažované investice je několik miliard korun. Velkolepý wellness lázeňský hotelový komplex Broadway už dostal zelenou, investor drží platné stavební povolení.

Vedle modernizace několika hotelů dojde na úpravu parků, opravy a stavby opěrných zdí, nebude chybět ani minerálkovod, který léčivou vodu přivede do jednotlivých lázeňských hotelů.

Záměr se týká dosud málo využité lokality, mimo jiné i prudkého svahu za budovou radnice mezi Hlavní třídou a Ruskou ulicí.

Práce začnou na podzim

„Projekt zahrnuje přestavbu a rekonstrukci hotelu Polonia a souvisejících dvou vedlejších budov, demolici dvorních traktů a novou vestavbu propojení s parkem vedle radnice. Kromě toho obnova čeká další čtyři budovy v Ruské ulici, tedy Whitehaven, Suvorov, Kossuth, Bulgaria,“ potvrdil mariánskolázeňský místostarosta Zdeněk Král.

Doplnil, že zástupce holdingu Cimex Miroslav Kosnar potvrdil na společné schůzce s místostarostou Zdeňkem Králem a zastupitelem Luďkem Noskem odhodlání začít s realizací projektu už letos na podzim.

„Odstartují rekonstrukcí a zpevněním opěrné zdi pod radnicí. To bude stát 7 milionů korun. Na jaře příštího roku pak začnou demoliční práce v Polonii. Zabezpečovací a bourací práce v objektech Suvorov a Bulgaria na Ruské ulici jsou už v plném proudu,“ upřesnil Král.

Součástí parku, který čeká oživení, je i několik významnějších staveb. Také ty by měly projít rekonstrukcí. Atraktivní je například anglikánská kaple, která už neslouží původnímu účelu, k dispozici je kašna a o kus dál stojí malý dřevěný domeček, kde dříve bývala kavárna s výhledem do údolí.

Znovuoživené body parku by měla spojit síť cestiček, aby bylo možné každou zajímavost pohodlně navštívit. Uvažuje se i o tom, že některé trasy dostanou zastřešení, aby při procházkách na hosty nepršelo.

Radnici vrátí důstojnost

V plánech na zvelebení části města by se mohla objevit i budova radnice, která patří v lokalitě ke stavebním dominantám. Pokud se ovšem investor a zastupitelé dohodnou na prodeji. Město už zadalo zpracování nového znaleckého posudku na cenu nemovitosti. Vzhledem k dřevomorce je předpoklad, že by za dům mohla žádat přibližně 50 milionů korun.

„Pokud by byla do projektu zahrnuta i rekonstrukce budovy radnice, měla by po opravách zčásti opět sloužit administrativě městského úřadu. Velký sál by měl být multifunkční, další prostory budou volné pro komerci i kulturu. To předpokládá studie, kterou si společnost Cimex nechala zhotovit už v roce 2018,“ doplnil místostarosta.

Stále však platí loňské usnesení, kdy zastupitelé 17 hlasy schválili, že radnici, kterou sžírá dřevomorka, vyklidí, nechají opravit a poté se sem celý úřad vrátí (podrobněji v článku Úředníci se vystěhují z radnice sžírané dřevomorkou. Město budovu opraví). „Pro město je to jakási pojistka, kdyby plány na rekonstrukci společností Cimex nevyšly,“ vysvětlil zastupitel a bývalý místostarosta Luděk Nosek.

Podle jeho slov je zásadní vrátit budově radnice někdejší důstojnost, aby dál nechátrala. „Podle studie, která leží na stole, by v případě, že město radnici prodá Cimexu a ten ji opraví, sloužilo pro úředníky města přibližně 300 metrů čtverečních prostoru. Zbývající odbory by se stabilizovaly tam, kde jsou nyní,“ konstatoval Nosek.

„Samozřejmě se ta stavba dotkne života ve městě, ale spíše průjezdnosti ulic a dosažitelnosti některých hotelů v té části. Občané ani lázeňští hosté by změny až tolik pocítit neměli. Přece jen se lázeňský život odehrává na trochu jiných místech, v centru, v parcích a kolonádách.“