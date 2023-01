Karlovarská mistryně světa ve fitness chce pozitivně motivovat ostatní

Její přístup k tomuto sportu se začal měnit v roce 2021, kdy se zúčastnila závodů Světového poháru v italském Rimini. O tom, že Luciin loňský úspěch ve světovém šampionátu nebyl náhodný, svědčí fakt, že si z Itálie přivezla dvě zlata. „Spíš si ale myslím, že to bylo začátečnické štěstí,“ říká skromně.

S účastí na světovém mistrovství zprvu vůbec nepočítala. „Když se ale na plakátech, bilboardech a dalších materiálech mistrovství objevila, troufám si říct, že omylem, moje fotografie, začala jsem cítit tlak. I když jsem se snažila držet do poslední chvíle stranou, pohltilo mě to,“ popisuje Lucie Matoušková.

Po sportovní stránce ji „udělal“ twirling (kombinuje mažoretkové umění, gymnastiku a balet), kterému se věnovala od dětských let. „Měla jsem to štěstí, že za mnou stáli a dodnes stojí dva vynikající trenéři. Bedřich Siegl a Eva Žiláková. Přála bych každému dítěti, aby potkal takové lidi, jako jsou oni dva,“ vzkazuje svým trenérů.

Twirlingu se Lucie závodně nevěnuje od roku 2017. Dát vale tomuto odvětví však nedokázala. Stala se tak národní trenérkou. „Svěřence mám po celé republice. A už máme úspěchy na světové scéně,“ přibližuje svou trenérskou kariéru.

Ta sportovní, respektive fenomenální úspěch na mistrovství, jí otevírá stále nové dveře. „Líbí se mi vše, co s tím souvisí. Oslovují mě například výrobci potravinových doplňků, které sama dlouhá léta používám, abych se stala jejich tváří,“ netají se Lucie Matoušková.

Nabídku z modelingu už neočekává

Za daleko důležitější než komerční zúročení úspěchu ovšem považuje fakt, že se díky němu stala viditelnější a slyšitelnější.

„Mohu tak v pozitivním slova smyslu více manipulovat s mladými dívkami. Ukázat jim krásu zdravého životního stylu, prostě je motivovat. Ve své trenérské práci jsem se totiž mnohokrát setkala s dívkami, které bojují s anorexií a bulimií. A právě takovým bych ráda šla příkladem,“ naznačuje své plány Lucie.

Úspěchy na MS Ms Runway 1. místo Ms Swimsuit 30+ 2. místo Ms Swimsuit Open 3. místo Angels 4. místo

Co se týká dalších sportovních výzev, nebrání se mistryně prakticky ničemu. I když prý ve věku 30+ je v mnoha případech pozdě. „Kamarádi se mě například ptají, jestli bych se nechtěla věnovat klasickému bodybuildingu, tedy kulturistice. V tomto ohledu musím být sebekritická. Byla by to obrovsky náročná cesta. S kulturistikou je lepší začít v dřívějším věku,“ vysvětluje.

Vzhledem k výstavní figuře, kterou si díky sportu vypracovala, by se Lucie určitě neztratila ani ve světě modelingu. „Žádná taková nabídka ale asi už v mém věku nepřijde,“ říká se smíchem.

Původně si chtěla Lucie Matoušková dát od fitness na jednu sezonu pauzu. Po úspěchu na mistrovství ovšem nevylučuje, že se objeví na startovní listině světového klání v roce 2023. „Uvidíme, co řekne trenér,“ dodává současná mistryně světa Lucie Matoušková.