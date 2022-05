Hana Mašlíková si ze soutěže bikini fitness odnesla zlato a bronz

Hana Mašlíková pravidelně cvičí od osmnácti let a říká, že teď to pouze někam posunula. O účasti v soutěži bikini fitness začala přemýšlet hlavně díky svému trenérovi.

„Můj trenér Martin Svoboda je velmi vynalézavý a jeho tréninky mě strašně baví, protože mě připravuje jinak, než je standard,“ prohlásila nedávno v Show Jana Krause. „Bikini fitness byla taková nejméně svalnatá kategorie v kulturistice.“

Během posledních dnů intenzivního tréninku pro ni byla nejhorší stravovací omezení, protože měla jasně dané, kolik může za den sníst sacharidů, tuků a bílkovin. To všechno proto, aby vystoupily pouze svaly. „Mám ráda jídlo a nikdy dříve jsem nemusela držet žádnou dietu, takže je to poprvé, kdy si musím něco odepřít,“ postěžovala si Mašlíková.

Fanoušci moderátorky její přípravu na fitness soutěž mohli sledovat i na sociálních sítích. Někteří jí ovšem vyčítali příliš vysportovanou postavu. Se širokými rameny a svalnatýma rukama podle nich vypadá nehezky a velmi nežensky. „Za mě je to odporné. Byla jste krásná před touto změnou,“ napsala jedna z žen, na což Mašlíková zareagovala. „Umíte si představit, že vám vlezu na profil a napíšu vám tam, že jste odporná?! Protože se mi prostě nebude něco na vás líbit? Myslíte si, že je to normální? Hanba by mě fackovala! Nikdy bych si to k nikomu nedovolila.“

Hana Mašlíková získala v roce 2006 v soutěži Miss České republiky titul Miss Silueta. V srpnu 2016 se vdala za svého dlouholetého přítele, bývalého zápasníka a nyní trenéra Andrého Reinderse. Mají spolu syna Andrease.

V soutěži bikini fitness loni soutěžila také Iva Pazderková. Na Instagramu se stejně jako Mašlíková chlubila stále vyrýsovanější postavou a průběžně followerům popisovala náročný trénink. Z celkového počtu sedmnácti závodnic nakonec skončila na desátém místě.