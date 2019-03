Na výměnu kotle nemusejí mít žadatelé ani korunu, pomůže jim půjčka

Výzvu kraj vypíše 1. dubna, od 15. dubna si lidé budou moci připravit elektronickou žádost. Podávat ji budou od 1. července.

„Žadatel nemusí mít na účtu ani korunu, aby si mohl říct o kotlíkovou dotaci. Zbytek může splácet bezúročně až deset let. Je to velká možnost i pro ty, kteří zatím váhali, protože třeba neměli našetřeno na to, aby předfinancovali koupi kotle. Dnes to mohou udělat bez problému,“ oznámil ministr životního prostředí Richard Brabec.

Možnost půjček od Státního fondu životního prostředí (SFŽP) dostaly tři takzvaně strukturálně postižené regiony, mezi které patří i Karlovarský kraj. Připravených je pro něj sedmdesát milionů korun. Ty půjdou jak na půjčky, tak třeba na kotlíkové specialisty, kteří obcím s projektem poradí.

„Cílíme na lidi, kteří nebyli v prvních dvou vlnách kotlíkových dotací aktivní a výměnu odkládali,“ doplnil ministr.

Od září 2022 bude zakázaný provoz kotlů 1. a 2. emisní třídy, což jsou kotle na pevná paliva s ručním přikládáním. Richard Brabec odhadl, že v republice jsou jich stovky tisíc. Za porušení zákazu přitom bude hrozit pokuta v řádech desítek tisíc korun.

O půjčky mohou města a obce žádat SFŽP už nyní. Nejprve musejí zjistit, jak vysoké budou mít požadavky vzhledem k potřebám tamních domácností. SFŽP chce po splacení půjček peníze obcím nechat. Musejí je ale použít na projekty související se zlepšením životního prostředí. Jde například o zateplení škol či úřadů, zlepšení hospodaření se srážkovou vodou, přirozených rozlivů, budování zdrojů pitné vody či třeba výsadbu obecní zeleně a podobně.

„Nerozlišujeme domácnosti z hlediska toho, jak nízké nebo vysoké mají příjmy, je to určeno prakticky všem. Myšlenka je taková, že ti, kdo měli naspořeno, využili kotlíkovou dotaci už v prvních vlnách. Zbývají spíše ti, kteří peníze předem nemají a mohou získat až 200 tisíc korun na plné předfinancování,“ řekl Petr Valdman, ředitel SFŽP.

Fungovat to podle něj bude tak, že ve chvíli, kdy zájemce dostane kotlíkovou dotaci od krajského úřadu, pošle ji obci. Rozdíl mezi dotací a celkovými náklady na nový kotel bude splácet obci až deset let. V Karlovarském kraji už se kvůli tomu uskutečnil seminář, na který dorazila více než stovka zástupců zdejších obcí.

Propagace projektu bude podle hejtmančina náměstka Dalibora Blažka i nadále pokračovat. Kromě toho, že má na starosti zdejší kotlíkové dotace, je také starostou Aše.

„Každý starosta si to přeloží tak, že i lidé, kteří jsou solventní a mohou si kotel vyměnit za své, by se měli zapojit do projektu půjčky, protože za každého takového člověka v rozpočtu města přibude dejme tomu 200 tisíc korun na to, aby mohlo vybudovat třeba alej nebo další projekty,“ podotkl.

Setrvání půjček v obecních a městských rozpočtech uvítala i hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová. „Vnímám to velmi pozitivně a jsem ráda, že se Karlovarskému kraji podařilo takto rychle výzvu vypsat,“ uvedla. Předpokládá, že díky půjčkám dosáhnou na ekologičtější kotle všechny domácnosti.

Karlovarský kraj rozdělí ve třetí vlně kotlíkových dotací 66,5 milionu korun. Z podpory už vypadly jak čistě uhelné kotle, tak ty kombinované. Výše podpory ale zůstala stejná a činí maximálně 127 500 korun. Kotlíkovou dotaci je možné zkombinovat také s programem Nová zelená úsporám, která nabízí ještě dvacetitisícový bonus. Zástupci ministerstva a kraje předpokládají, že největší zájem bude o tepelná čerpadla.