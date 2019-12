Ve Varech začala rekonstrukce Císařských lázní, bude stát 830 milionů

Dvacet let. Tak dlouho se snažil Karlovarský kraj i samotné Karlovy Vary opravit Císařské lázně, jeden ze symbolů tamního lázeňství. Jejich revitalizace začala až v sobotu, kdy kraj předal stavbu dodavatelské firmě. Rekonstrukce bude trvat 42 měsíců.

“Dlouhá léta se nikomu z našich předchůdců nepodařilo s přestavbou alespoň začít. Mám proto obrovskou radost, že jsme nyní tak blízko záchrany této památky,” uvedla hejtmanka Karlovarského kraje Jana Mračková Vildumetzová při slavnostním zahájení revitalizace, které se uskutečnilo v Zanderově sálu Císařských lázní.

„Uděláme všechno pro to, abychom opravu dovedli do úspěšného konce a mohli představit domácím i zahraničním návštěvníkům, lázeňským hostům a turistům tento skvost v novém hávu a v celé kráse,“ dodala. Místo zde možná najde I Karlovarský symfonický orchestr.

„První pilířem bylo získat souhlasné stanovisko orgánů památkové péče. Tím druhým byly finanční prostředky. Bohužel dotační titul na opravy Císařských lázní nebyl vypsán nebo tam byly nesplnitelné podmínky,“ uvedla Vildumetzová. Zlom podle ní přišel až v roce 2015, kdy Andrej Babiš jako ministr financí přislíbil 100 milionů na opravu.

“Je to urputná žena,” prohlásil v sobotu o hejtmance Karlovarského kraje Babiš. “Celý projekt se dal do pohybu s příchodem paní hejtmanky Vildumetzové a podařilo se nám najít finance. Stát dá 400 milionů, město přidá 100 milionů a přispěje také Karlovarský kraj. Císařské lázně jsou jedinečnou památkou v rámci střední Evropy a je škoda, že jsme toto nerealizovali už dávno,“ řekl současný premiér.

Zároveň všem přítomným oznámil tři termíny. „1. června 2021 otevřeme zrekonstruovaný bazén hotelu Thermal, v červnu 2023 Císařské lázně a v roce 2026 bude hotová dálnice D6.“

Karlovarský kraj získal na opravu 250 milionů korun od státu, dalších 150 milionů pak přislíbilo ministerstvo financí. Informaci o příslibu potvrdila přímo v Císařských lázních i ministryně financí Alena Schillerová. „Stát dá 45,5 procenta. Chceme, aby se do Karlových Varů vrátili zlaté časy lázeňství,“ poznamenala ministryně financí.

Opravovat budou Geosan a Metrostav

Kompletní opravu včetně rozsáhlých restaurátorských prací provede společenství firem pod názvem „Společnost Císařské lázně - Geosan Group - Metrostav“, která v soutěži nabídla nejnižší cenu.

V ceně má být promítnutá i případná inflace. Stav budovy si vyžádá mimo jiné sanaci spodní části objektu, kudy vzlíná vlhkost do svislých konstrukcí. Oprtavovat se budou dřevěné prvky v interiérech, omítky, pilastry a kamenné sloupy na fasádě, výměna čeká střešní krytinu.

„Zanderův sál bude sloužit k reprezentativním účelům, v dalším multifunkčním sále se budou konat koncerty nebo výstavy,“ poznamenala hejtmanka. Bývalé koupelny se pak vrátí ke svým původním, tedy léčebným účelům.

Zatím v jednání je ještě umístění koncertního sálu do prostor do atria budovy. Pokud záměr splní podmínky památkářů, vestavbu sálu by mělo financovat město Karlovy Vary dalšími sty miliony korun. Podle primátorky Andrey Pfeffer Ferklové má město předběžný souhlas památkářů, protože návrh nezasahuje do obvodových zdí památkově chráněné budovy.

Císařské lázně jsou novorenesanční reprezentativní lázeňská budova, která je národní kulturní památkou. Za jejich podobou stojí ateliér Fellner a Helmer. Do provozu byly uvedeny 5. května 1895. Je zajímavé, že císařskou kouplenu sám císař František Josef I. nepoužíval, využíval koupelnu v sousedním Granhotelu Pupp.

Koupelnu ale využívali například vítězové cyklistického Závodu míru. Císařské koupelně hrozila v minulosti i likvidace. Uklouzla tu manželka sovětského vůdce Leonida Iljiče Brežněva a poranila se.