Opravená střecha vydržela jen rok, do karlovarské hvězdárny opět teče

„Problém spočívá v tom, že chybí projekt na celkovou rekonstrukci,“ naznačil první náměstek primátorky Tomáš Trtek. Studie toho, jak by měla nová hvězdárna vypadat, přitom leží na stole magistrátních úředníků už od roku 2016. „Je potřeba ji ale upravit tak, aby hvězdárně provozně vyhovovala,“ naznačil náměstek Petr Bursík.



Miroslavu Spurnému, řediteli karlovarské hvězdárny v Hůrkách, právě tato studie učarovala. Podobné materiály jsou ovšem podle jeho slov tři. „První studie z roku 2011 předpokládala zachování stávajícího objektu a jeho obestavění,“ konstatoval Spurný. Problém je ale podle něj v tom, že stávající objekt má mělké základy. „Pokud by se přistavovalo, mohlo by to dělat neplechu,“ vysvětlil ředitel hvězdárny.

Poslední studie podle něj vznikla v roce 2017 s tím, že jejím úkolem bylo snížit cenu projektu. „Není ale úplně taková, jak bych si ji představoval,“ podotkl Miroslav Spurný. I když nepopírá, že některá nabízená řešení jsou zajímavá. Například rozhledna, která by byla přístupná i vozíčkářům. „Dokázal bych si představit kompromis. Vlastně spojení obou posledních studií,“ naznačil Miroslav Spurný.

Nepředpokládá ale, že by se projekt podařilo vypracovat rychle. „Počítám s tím, že to bude takové dva až tři roky trvat. Do té doby musíme podobné závady, jako je protékání střechou, takříkajíc flikovat,“ podotkl ředitel hvězdárny.

Minulá vedení hvězdárny Františka Krejčího koketovala s myšlenkou navázat spolupráci s obdobnou organizací v Německu. To by otevřelo cestu k čerpání prostředků z česko - německých dotačních titulů. Ve hře byli dva potencionální partneři. Muzeum jediného kosmonauta NDR Sigmunda Jähna v Morgenröthe Rautenkranzu a hvězdárna v nedalekém Hofu.

Jednání však k navázání spolupráce nevedla. Zásnuby s muzeem Sigmunda Jähna zhatil fakt, že se jednotlivé části souměstí nedokázaly dohodnout. „Město se mezitím rozdělilo a nyní má údajně problémy i samo muzeum,“ upřesnil Miroslav Spurný.

Do jednání o partnerství s hvězdárnou v Hofu, která začala už v roce 2016, zase zasáhla uprchlická krize v Německu. O karlovarskou hvězdárnu je v letošním roce zájem. Podle Miroslava Spurného je za dobrého počasí kapacita pozorování naplněna do posledního místa. Důvod ředitel vidí v podpoře cestovního ruchu.