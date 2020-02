Osud karlovarské hvězdárny je ve hvězdách, na její opravu město nemá

„Existuje několik studií, které řeší problematiku hvězdárny, ale ani jedna se nám nezdá, že by byla uskutečnitelná. Budeme jednat znovu o potřebách hvězdárny, aby mohla řádně fungovat,“ uvedl náměstek pro majetek a školství Josef Kopfstein.



Všechny studie jsou podle něj už poměrně staré, a to třeba i dvanáct let. Pocházejí ještě z doby před tím, než se stal primátorem Petr Kulhánek, který je dnes opozičním zastupitelem. I jeho koalice se budoucností karlovarské městské prospěšné společnosti zabývala, ale peníze na případnou rekonstrukci se nikdy nenašly.

Studie, která je teď předložená, představuje více než sto milionů korun. S hvězdárnou je to jako u všech podobných společností, finance jsou omezené možnostmi města. Na rekonstrukci nemáme peníze připravené, ale to neznamená, že to neřešíme,“ řekl náměstek. Zároveň připomněl, že hvězdárnu využívají také školy z celého kraje a fungují tam pravidelné tábory pro děti.



„Budeme se snažit alespoň o to, abychom v první fázi zajistili řádné hygienické zázemí,“ řekl Josef Kopfstein. Podle něj existují ohledně táborů i úvahy, že by se nejednalo jen o čtrnáctidenní záležitost, ale o celoprázdninové turnusy. Ty by byly například čtyři.

Hvězdárna dostává od města každoroční příspěvek 990 tisíc korun. Zájemci se tam mohou zaregistrovat na pozorování oblohy, už nyní je v nabídce příměstský letní tábor i letní pobytový expediční tábor.

Nabídka programů byla omezená až do konce letošního ledna kvůli havárii stropu v hlavním sále, školní exkurze hvězdárna od nového roku přijímá v omezeném počtu do 32 osob.

Hvězdárna Františka Krejčího byla založena 7. července 1963. Stojí v nadmořské výšce 615 metrů nad mořem v karlovarské části Hůrky a je tak druhou nejvýše položenou hvězdárnou v České republice. V roce 2007 přivítala třistatisícího návštěvníka.