Zámek Kynžvart ukáže zrestaurovanou fontánu, září v původních barvách

„Litinová fontána je součástí masivní granitové kašny s kruhovým půdorysem. Stojí na kamenném soklu uprostřed nádrže. Na podstavci je umístěna vodní mísa fontány, která má tvar mořské mušle. Z jejího středu se zvedá opora pro druhou, menší mísu stejného tvaru,“ popsal podobu zdobného prvku vodní nádrže kastelán Ondřej Cink.

Skvost ze železáren

Vrchní část fontány zdobí tři ryby, stylizované do podoby vodních draků. Mezi nimi vede trubka zakončená zlatou koulí, kudy stoupá do výše proud vody, který po dopadu kaskádovitě přetéká po obvodu mušlí zpět do kašny.

Litinový skvost vyrobený v Metternichových železárnách musel být před cestou nejprve rozebrán. Po převozu do dílny došlo k otryskání povrchu, broušení, odmaštění a následně k nástřiku dvou vrstev základní barvy. Na závěr dostala fontána ještě dva vrchní nátěry.

„Památkáři vybrali lomenou bílou barvu. Fontána vypadá jako v době, kdy si ji pro svůj zámek objednal kancléř Metternich,“ řekl kastelán.

Fontána uprostřed čestného dvora vznikla mezi lety 1840 až 1860 v železárnách v Plasích, které založili Metternichové. Na nádvoří byla osazena v době, kdy zámek procházel modernizací ve stylu vídeňského klasicismu.

„Kdy přesně to bylo, nevíme. Na dobové daguerrotypii z roku 1840 s čelní podobou zámku, kašna ještě není. Patrně byla usazena někdy v padesátých letech 19. století. V pozůstalostním inventáři kancléře z roku 1859 je dobře popsaná. Je zde i uvedeno, že ji napájela voda z Kynžvartského potoka a že část potrubí o délce asi 300 metrů bylo ze dřeva,“ uvedl Cink.

Na zimu pod kryt

Kamenná cisterna kruhového tvaru je vyrobená z granitu a byla již několikrát restaurována. Naposledy v roce 2017, kdy došlo k přespárování kašny kvůli obnovení těsnosti nádrže. Kamenné prvky byly očištěny od mechu a lišejníků, železné části od rzi. Na závěr byl povrch kamene ošetřen tak, aby odpuzoval vodu.

„My přesto na zimu zakrýváme kašnu ochranným krytem, který památku chrání před povětrnostními vlivy a zabraňuje případnému poškození mrazem,“ dodal kastelán. Podotkl, že cena restaurátorských prací na obnově fontány přesáhla 400 tisíc korun a je hrazena z rozpočtu Národního památkového ústavu.