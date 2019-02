Karlovarské letiště ani podruhé nepřesvědčilo odpůrce školy pro piloty

Součástí schůzky byly informace o rozvržení výuky během kurzu, o nárůstu letištního provozu i o tom, jaká opatření se ke snížení dopadu provozu na okolí letiště chystají.

„Chceme mimo jiné aktualizovat hlukovou studii z roku 2008, do které bychom zahrnuli nové předpokládané zvýšení provozu na letišti v souvislosti s výcvikem pilotů. Výstupy pak zveřejníme, aby se o nich dozvěděli občané všech okolních měst a obcí,“ uvedl nový jednatel letiště Jiří Pos.

Zmínil také, že je v plánu projekt nazvaný Dobré sousedství, který by měl zajistit novou úroveň a kvalitu komunikace letiště s okolím. O zamýšlených opatřeních bude vedení letiště ještě jednat s představiteli kraje a města.

„Důležité je, že tato opatření budou smluvně zakotvena v závazné smlouvě včetně penalizací za porušení jednotlivých pravidel,“ dodal Jiří Pos.

Už před časem také garantovala hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová starostům, že smlouvu neuzavře, dokud dokument nebude obsahovat veškeré podmínky, za kterých bude otevření letecké školy přijatelné pro obyvatele okolních obcí. Přijatelné ale zatím evidentně nejsou. Zástupce Spolku přátel Olšových Vrat, kteří stojí za peticí proti příchodu školy, nové informace vůbec neuklidnily. Naopak. Ve své kritice záměru ještě přitvrdili.

„Prezentace byla tentokrát označena za neveřejnou, asi aby se nedostavili nežádoucí občané, kteří chtějí mít vliv na ochranu životního prostředí ve svém městě. Spolek byl navíc pozván v jiném čase než zastupitelé obcí a Karlových Varů. Snad abychom nepříjemnými dotazy nerušili,“ uvedli členové spolku.

Námitky v osmi bodech

Dále kritizovali, že projekt soukromé firmy obhajovali a doporučovali státní úředníci pod služebním zákonem a na letišti bude setrvalý pohyb, který přímo ovlivní obyvatele mnoha okolních měst a obcí. Své námitky shrnuli do osmi bodů. Obávají se například letecké činnosti bez přidané hodnoty v lázeňském městě směřujícím do UNESCO, negativního vlivu na zdraví obyvatel i životní prostředí, zvýšení rizika leteckých nehod, mizivého ekonomického přínosu i toho, že dostane přednost zájem soukromý, nikoli veřejný.

Zástupci letiště ale přišli s tím, že by provoz v jeho okolí tvořil jen patnáct procent z celkového objemu výcviku a ostatní výcvik by se uskutečnil nad neobydlenou oblastí Doupovských hor nebo zcela mimo letiště Karlovy Vary a jeho okolí.

„Přínos není jen ve formě zvýšení výnosů pro letiště, ale zejména v příležitosti, že by se v Karlových Varech mohl v blízké budoucnosti uskutečnit záměr ČVUT otevřít Univerzitní letecké výcvikové centrum mimo jiné i pro pozemní personál, mechaniky, pracovníky letového provozu jako návaznou etapu na výcvik pilotů,“ uvedl jednatel letiště.

Podle něj by to významně přispělo k akademickému vzdělání v regionu. „Nezanedbatelný je i celkový finanční přínos pro město a region, který během pěti let v oblasti služeb přesáhne úroveň 90 milionů korun,“ doplnil Jiří Pos.

I přes tyto informace si odpůrci trvají na svém s tím, že univerzitní centrum může být jen slibem, prostor nad Doupovskými horami je v době armádního výcviku uzavřený a provoz na letových okruzích by činil 51 procent vzletů a přistání z Karlových Varů.

„Ve skutečnosti naše relevantní námitky ke zřízení a provozu letecké základny nebyly zodpovězeny ani vyvráceny, a proto jsme nadále proti jejímu zřízení,“ uvedli. Nyní chtějí získat další podporu obyvatel krajského města a okolních obcí. Rovněž plánují debaty, během kterých chtějí představit námitky proti záměru společnosti F Air a své dosavadní zkušenosti.

Proti působení školy se v prosinci postavili i karlovarští zastupitelé. Primátorka Andrea Pfeffer Ferklová uvedla, že je nutné stanovit škole podmínky a mít možnost o nich spolurozhodovat.

Pirátský zastupitel Pavel Sušanin zase zmínil, že nejzásadnější novinkou je pro něj informace o univerzitním leteckém výcvikovém centru. „Takto významnou příležitostí je třeba se dále aktivně zabývat na městské i krajské úrovni,“ uvedl.