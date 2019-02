Lázeňský trojúhelník je zase o krok blíž ke vstupu do UNESCO

Také jejich zástupci v úterý na českém velvyslanectví v Paříži hotovou nominační dokumentaci slavnostně podepsali. Více než osm let trvající dílo tím odevzdali do rukou členů hodnotící komise.

Karlovarský exprimátor Petr Kulhánek, který je u nadnárodní nominace od samého počátku, označil proces za ukázkový příklad mezinárodní spolupráce.

„Společným cílem je zápis na Seznam světového dědictví UNESCO, který bude velmi pozitivním přínosem pro všechna nominovaná města a nejvyšším oceněním kvality destinací a historické i současné hodnoty těchto lázní,“ uvedl.

Předsedou mezinárodní skupiny, která připravovala vznik dokumentů, je Michal Urban. Nominační dokumentaci považuje za kvalitně zpracovanou a věří, že má žádost značnou šanci na úspěch.

„Nyní však bude města čekat nejvýznamnější etapa procesu, což bude vlastní posuzování žádosti ze strany UNESCO a její odborné organizace ICOMOS. Zvládli jsme důležitý krok, ale hodně práce je ještě před námi,“ podotkl.

Odevzdáním dokumentace to neskončilo

Také představitelé západočeských lázní se shodli, že odevzdáním dokumentace úsilí neskončilo. Primátorka Karlových Varů Andrea Pfeffer Ferklová upozornila, že nyní je třeba o UNESCO mluvit nejen s obyvateli města, ale také podnikateli.

„Musíme být dobře připraveni ve všech oblastech, ať se jedná o oblast mobility, infrastruktury a služeb, bezpečnosti, ale také komunikace,“ uvedla s tím, že je třeba sladit zájmy a potřeby obyvatel, lázeňských hostů a návštěvníků. UNESCO podle ní může být pro město obrovským potenciálem, a proto je potřeba se na něj dobře připravit.

Radost ze završení práce na dokumentaci projevil starosta Mariánských Lázní Martin Kalina. „Je to významný symbolický milník a následovat bude čekání na posouzení ze strany UNESCO,“ konstatoval. Rovněž on věří, že žádost dostane zelenou.

Lázně nyní budou zpracovávat a překládat takzvané management plány, tedy plány správy a nakládání s památkou neboli statkem Světového dědictví. Hotové by to mělo být do dubna.

„Pravděpodobně na podzim se pak do jednotlivých měst vydají experti ICOMOS, kteří srovnají dodané materiály s reálným stavem. Paralelně s tím budou žádost posuzovat anonymní experti z celého světa,“ popsal starosta Františkových Lázní Jan Kuchař.

Na základě této hodnotící mise a posudku expertů si pak podle něj může ICOMOS vyžádat ještě doplňující informace a od listopadu budou následovat slyšení u této organizace. Pokud shledá, že je vše v pořádku, doporučí UNESCO žádost schválit.

V ideálním případě se tak evropské lázně dočkají zápisu v červenci 2020. Kromě těch českých to budou také Baden-Baden, Bad Ems, Bad Kissingen v Německu, Spa v Belgii, francouzské Vichy, italské Montecatini Terme, Baden u Vídně a City of Bath v Anglii.