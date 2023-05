Lidé v Lubech chtějí nechat přezkoumat vyúčtování tepla, ceny i měřidla

Lidé rovněž volají po větší informovanosti ze strany radnice. Vadí jim zejména to, že je městský úřad neupozornil na prudce rostoucí ceny a s tím spojenou nutnost zasílat vyšší zálohy už v první polovině předchozího roku. Zálohy se totiž v Lubech zvýšily až v listopadu a prosinci.

Petici lidé podepisovali ještě před středečním jednáním, kdy se ve velkém sále tamního kulturního domu sešli se zástupci radnice a úřadu práce.

„S tím jsme nemohli nic dělat, cena plynu byla vysoká. Byli jsme rádi, že se podařilo plyn vůbec zajistit a dodávky tepla do paneláků nemusely být přerušeny,“ řekl starosta Vladimír Vorm.

Kalora nakupovala pouze za spotové ceny

Snažil se vysvětlit, proč město netrvalo na zvýšení záloh. „Z důvodu vysokých přeplatků z předešlého roku naše Bytové hospodářství mělo za to, že zálohy není potřeba zvyšovat. Jenže pak se situace vyvíjela, jak se vyvíjela. Spoléhali jsme na pomoc státu, o níž se mnohokrát mluvilo. Ta ovšem nepřišla,“ uvedl starosta Vorm.

Dodavatel tepla, Lubská Kalora, se hájí, že na počátku roku skončily dodávky plynu za fixované ceny a zbyly jen dva subjekty ochotné plyn prodat. Ovšem pouze za spotové ceny (aktuální ceny na trhu). Kalora tak musela nakupovat jenom na měsíc dopředu a za ceny výrazně vyšší. Cena tepla tudíž vzrostla v roce 2022 meziročně zhruba trojnásobně. V průměru to bylo 1660 korun za gigajoule bez DPH.

Obyvatelé městských domů si ale myslí, že město takové zvýšení nemělo dopustit a především mělo své obyvatele o tom, co hrozí, včas informovat. Obrátili se proto na právníky, aby je ve sporu s městem zastupovali.

Nájemníci si stěžují na nedostatek informací

„Jsem z toho rozčarovaná, odpovědi na otázky jsme nedostali, do budoucna tam nevidím nic pozitivního. Teď podáme reklamaci. Už jsme se obrátili i na právníky, kteří tomuto oboru rozumí, a doufám, že nám pomohou situaci vyřešit,“ uvedla Petra Šístková, která o petici a společném postupu za pomoci právníků informovala na setkání s vedením města.

Podotkla, že je stěžejní, aby komunikace mezi obyvateli a městem fungovala. „Nemáme vůbec přehled o tom, v jakých nákladech se výroba tepla pohybuje, protože smlouvu má město s Lubskou Kalorou. My, nájemníci jsme jim vydáni na milost. Známe jenom tu finální částku a nevíme, co můžeme očekávat. Vadí nám i to, že si nemůžeme nikde dohledat, za kolik vlastně Lubská Kalora teplo dodává,“ poznamenala Šístková.

Město lidem nabídlo splátkové kalendáře

Podle jednatele společnosti Lubská Kalora Jaromíra Brože se společnosti podařilo získat fixovanou cenu plynu do konce letošního roku. Cena tepla tak klesne. Aktuálně je na částce 1150 korun za gigajoule bez DPH. „Web Lubská Kalora nemá. Ale pokud mi někdo zavolá a zeptá se, informace mu předám,“ ujistil Brož.

Setkání s občany se zúčastnili i zástupci chebského úřadu práce, kteří lidem předestřeli možnosti, jaké jim mohou nabídnout.

Sociální pracovnice Městského úřadu v Chebu poté upozornily na další formy státní podpory. Zmínily i krajský program Záchranná brzda, který je možné za určitých okolností rovněž využít. Město Luby a jeho Bytové hospodářství svým občanům nabídlo individuální splátkové kalendáře.