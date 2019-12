Po pěti letech ustal hluk v chebském domově pro seniory, opravy skončily

Karlovarský kraj na úpravy čerpal prostředky ze Státního fondu životního prostředí a z dotačního programu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.



„Seniorům z Chebu a širokého okolí nyní můžeme nabídnout příjemné moderní zázemí, které je plně bezbariérové a poskytuje potřebné soukromí. Věřím, že nové prostory budou dobře sloužit nejenom obyvatelům domova, ale i zdejším zaměstnancům, kteří vykonávají velmi náročnou a vysoce záslužnou práci,“ uvedl náměstek hejtmanky Karlovarského kraje Petr Kubis, který vyzdvihl trpělivost ubytovaných i personálu, protože rekonstrukce probíhala za provozu.

„Bylo to velmi náročné, každá taková rekonstrukce znamená poměrně velké zatížení. My jsme kvůli tomu dočasně snižovali kapacitu domova na padesát klientů, o průběhu prací jsme diskutovali se seniory i jejich rodinnými příslušníky,“ řekl Kubis.

Domov pro stovku klientů

Náročnost rekonstrukce potvrdila i ředitelka domova Alena Samuelová. „Bylo nutné udělat velký objem prací, což znamená mnoho hluku a prachu. Byla to vlastně běžná stavba podobného rozsahu. Výsledek ale stojí za to. Mně osobně se nová podoba domova líbí, klienti to oceňují a podle informací, které od nich mám, se tady cítí dobře a jsou tu spokojeni. Není to úplně klasický domov pro seniory, budova v tuto chvíli působí poměrně moderně,“ konstatovala ředitelka Samuelová.

V současnosti domov Skalka poskytuje službu domov pro seniory s kapacitou sto lůžek v osmdesáti domácnostech, ale i domov se zvláštním režimem, kde je kapacita osm lůžek.

„Jako všechny domovy v okolí jsme plně obsazeni. Stále ještě máme pořadníky, čekací doba je přibližně čtyři měsíce, přijímáme ale pouze klienty se třetím až čtvrtým stupněm závislosti,“ doplnila Samuelová.

Rekonstrukce začala zateplením budovy a výměnou dveří a oken za 15,7 milionu korun. Část nákladů pokryla dotace ze Státního fondu životního prostředí. Dalších 6,7 milionu korun pak stála přístavba výtahu.

Upraveno bylo rovněž venkovní prostranství před vstupem do domova. Na tyto práce pak navázala rekonstrukce vnitřních prostor domova, která byla rozdělena na dvě etapy.

První byla zaměřena na rekonstrukci hospodářského pavilonu a začala v roce 2016. Práce stály 35,4 milionu. Stavebníci obnovili kuchyň a její zázemí. „Díky tomu můžeme vařit nejen pro klienty domu Skalka, ale vozíme stravu i pro klienty domova Spáleniště,“ upřesnil náměstek Kubis.

V této etapě se také modernizovala přístavba, kde přibyly nové pokoje pro klienty trpící stařeckou demencí. Součástí stavebních prací byla také přístavba společenské místnosti a prosvětlené zimní zahrady.

Cílem druhé etapy projektu, jež začala v roce 2017, byla rekonstrukce a modernizace hlavního osmipodlažního objektu.

„Stavební práce vyšly na 76,9 milionu korun. Dotace z programu Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb ministerstva práce a sociálních věcí činila 50 milionů korun a o úhradu zbylých nákladů ve výši 26,9 milionu korun se postaral Karlovarský kraj,“ doplnil Kubis.

Seniorům jsou nyní nově k dispozici jednolůžkové i dvojlůžkové pokoje s vlastním bezbariérovým sociálním zařízením a kuchyňskou linkou. Pro volnočasové aktivity klientů a setkávání s ostatními slouží čtyři velké společenské místnosti.