VIDEO: Figurky Funko se chystají dobýt i svět videoher

Figurky Funko se chystají dobýt i svět videoher

Roztomilé plastové figurky známých popkulturních postaviček s disproporčně velkými hlavami na vás zírají při každé návštěvě obchodu s komiksy, počítačovými hrami a vlastně vůbec všude tam, kde se často vyskytují nerdi a geekové. Již více než 20 let je vyrábí americká společnost Funko a k dnešnímu dni již bylo vytvořeno cca 10 druhů druhů. Nyní se v akci Funko Fusion pokusí dobýt i svět počítačových her. Uspějí stejně, jako se to podařilo třeba postavičkám z Lega? První trailer ukazuje, že by mohlo.