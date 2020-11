Rodiče dětí, které pediatři ošetří až po testu na covid, radši mění lékaře

Pediatrička Tereza Filová spolupracuje s online lékařskou poradnou uLékaře.cz, kde je na tři sta doktorů ze všech regionů připraveno odpovídat pacientům na to, co je aktuálně trápí. Při své práci zjistila, že někteří pediatři nechtějí dítě vyšetřit do okamžiku, než se dozvědí výsledek testu na onemocnění covid-19.

„To nechápu! V medicíně je popsáno na deset tisíc nemocí, tohle je jen jedna z nich,“ komentuje lékařka. „Setkávám se s tím v online poradně či na svém blogu čím dál častěji. Maminky píší, co mají dělat, když je lékař odmítl s tím, že se bude čekat. Pro mě je to science fiction! Lékař je přece povinen pacienta vyšetřit. Teď má navíc veškeré ochranné prostředky, tak co mu brání?“ diví se Tereza Filová.

Podle ní v takových případech nezbývá nic jiného, než si najít nového pediatra a s tím starým se rozloučit.



Pozitivních dětí je minimum

Co ale v případě, že se zdravotní stav dítěte během čekání na výsledek testu zhorší? „Tehdy radím jet na pohotovost. Bohudíky se to zrovna kvůli covidu nestává. Drtivá většina dětí má velmi lehký průběh tohoto onemocnění, nejspíš bude mít dítě například angínu,“ myslí si Tereza Filová.

Podobnou zkušenost má i dětská lékařka Slávka Repáková z Aše. „Nejčastěji maminka zavolá, že dítě mělo kontakt s nakaženým a spolu se pak domlouváme co dál. Obvykle dítě odesílám rovnou na test, protože je bezpříznakové a nemá žádné potíže. Ty, které ale nějaké potíže mají, si zvu ihned do ordinace a vyšetřím je. Vyloučit se musí právě angína či jiné respirační onemocnění,“ upřesňuje lékařka s tím, že až poté dítě případně na test odešle.

Pozitivně testovaných dětí na covid-19 má ona sama zatím v ordinaci minimum. Také karlovarský praktický lékař pro děti a dorost Jan Anděl má pozitivně testovaných dětí ve své praxi jen velmi málo. Předpokládá však, že s nástupem dětí do škol v rámci rozvolňování protiepidemických opatření naroste počet viróz, které si děti budou mezi sebou předávat.

Zodpovědní k lékaři chodí, covid necovid

Někteří pediatři upozorňují už od jara i na to, že se rodiče bojí chodit s dětmi v době koronavirové pandemie na preventivní prohlídky. Jenže se pak mohou zanedbat například poruchy růstu, u menších dětí psychomotorický vývoj. Jan Anděl zanedbávání prevence zaznamenal zatím jen ve výjimečných případech.

„Často ale maminky volají předem, aby se ujistily, že nebudou čekat s dítětem v plné čekárně. Samozřejmě se dozvědí, že nebudou. Pacienty objednáváme na přesnou hodinu, aby se tu nepotkávali,“ vysvětluje lékař.

Daleko horší je situace v ordinacích stomatologů. „Zodpovědní rodiče chodí covid necovid, mnohem víc je ale těch, kteří k nám se svými dětmi nechodí vůbec,“ říká zubní lékařka Marie Emmichová z Kynšperku nad Ohří.

Zubní prevence u dětí je podle ní rodiči velmi zanedbávaná už dlouhodobě, a to i přesto, že je zcela zdarma.



„Ale ne nadlouho. Rodiče dětem do budoucna zadělávají nejen na velkou bolest, ale také na finanční výdaje za můstky, implantáty či protézy,“ varuje stomatoložka.

Při podezření orouškovat

Co v případě koronaviru platí pro dospělé, platí i pro děti. Za rizikový se považuje kontakt s nemocným, který je přímý a trvá déle než 15 minut.



„Když zjistíte, že k rizikovému kontaktu došlo, doporučuji nasadit dítěti roušku, aby bylo chráněno jeho okolí, a sledovat, zda se neobjeví příznaky,“ doporučuje Tereza Filová.

„I kdyby se následně infekce covid-19 prokázala, postup léčby bude stejný jako u jiných dětských viróz. Dítě bude ležet doma v posteli a odpočívat,“ dodává lékařka s tím, že je zapotřebí hlavně zůstat v klidu.

„Častokrát se při nočních službách na infekčním oddělení setkávám s tím, že si i velmi mladí lidé volají rychlou záchrannou službu, protože žijí v panice, že by mohli mít covid a doma už to zkrátka nevydrží. Těmto lidem by mnohdy stačilo uvařit si heřmánkový čaj a pustit si hezký film či hudbu,“ upozorňuje lékařka.