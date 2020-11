Sociální služby začaly s testováním, opakovat ho budou každých pět dní

„Na metodice testování se společně s krajským úřadem teprve pracuje,“ potvrdila mluvčí krajských hygieniků Michaela Zajíčková.



Vedení domovů pro seniory a dalších zařízení například netuší, co se stane v případě, že testy odhalí ve větší míře nákazu u personálu.

Dobrovolníci to nezachrání

Oblastní charita Ostrov provozuje Domov pokojného stáří v Ostrově a Domov pokojného stáří blahoslaveného Hroznaty v Hroznětíně s celkovou kapacitou 56 lůžek. Její ředitel Tomáš Fexa se právě bezpříznakových pozitivních případů mezi zaměstnanci obává, nemá je kdo nahradit. „Dobrovolníci ani studenti to nezachrání, vždy je zapotřebí odborného dozoru,“ vysvětluje ředitel.

Podle jeho názoru by nejvíc pomohlo, kdyby mohli i pracovníci v domovech pro seniory pracovat v podobném režimu jako pozitivně testovaní zdravotníci v nemocnicích. Ti mají výjimku a mohou za přísných hygienických podmínek pracovat dál.

„Myslím, že by i naši zaměstnanci měli mít tento režim, aby se měl kdo postarat o pozitivně testované klienty v takzvaných covid zónách,“ myslí si Tomáš Fexa s tím, že on a jeho zaměstnanci teď mají na starosti i to, aby se jejich klienti cítili tam, kde jsou, jako doma. „Když ale na vás někdo mluví celý den s respirátorem na obličeji nebo přes plexisklo, jde to jen stěží. O testování lidmi v bílých overalech nemluvě,“ dodává ředitel.

Podle aktuálních dat bylo v pobytových zařízeních v kraji ke úternímu dni 104 pozitivních klientů, v karanténě či v izolaci pak 115. Celkem 20 jich od začátku druhé vlny pandemie zemřelo. Mezi zaměstnanci byla nákaza odhalena u 42 lidí, v dalších 59 případech byla nařízena karanténa či izolace.

Už minulý týden hejtman Petr Kubis zdůraznil, že je s řediteli jednotlivých zařízení v kraji v pravidelném kontaktu a opakovaně jim nabízí pomoc hasičů. Zatím to ale podle něj domovy zvládají samy.

Lékaři volají po testech i v ordinacích

Nově vzniklá organizace Lékaři pomáhají Česku pracuje sotva měsíc, už má ale zaregistrovány stovky lékařů včetně těch z Karlovarského kraje. Lékařů, kteří chtějí rozvoz antigenních testů i do svých ordinací. „Je to nejjednodušší způsob, jak odhalit nákazu hlavně u těch, kteří se obvykle na PCR testy nedostanou, jsou totiž bezpříznakoví,“ říká jeden ze zakladatelů iniciativy stomatolog Daniel Černý.

Právě lidé bez příznaků však nejčastěji vytvářejí takzvané klastrové situace, kdy během jediné oslavy či podobné akce nakazí desítky dalších.

„Momentálně s ministerstvem zdravotnictví jednáme o tom, jak by úhrady za testy a také za testování samotné probíhaly. Pokud to vyjde a ministerstvo projekt podpoří, byl by do patnácti minut otestován každý pacient, který přijde ke svému obvodnímu lékaři či zubaři,“ dodává Daniel Černý.

Jeden antigenní test vyjde na dvě stě korun, úhrada za odběr by se podle organizace pohybovala rovněž kolem dvou set. Cena PCR testu je přitom aktuálně 1640 korun plus náklady na dopravu a testování. Otázkou ale je, nakolik jsou antigenní testy spolehlivé.

Jak MF DNES zjistila, už se během úterý několikrát stalo, že byli v domovech pro seniory otestování klienti, u kterých bylo onemocnění covid-19 klasickým PCR testem před pár dny potvrzeno. Antigenní test však vyšel negativní.